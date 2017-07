In Tegel ist ein großer Campus für die Studenten der Beuth-Hochschule geplant. Doch durch die aufgeflammte Debatte über einen möglichen Weiterbetrieb des TXL sind diese Pläne wieder in Gefahr. Im Interview sagt der Beuth-Vizepräsident, was das Aus für die FH bedeuten würde - und warum eine "grüne Wiese" als Standort nicht taugt.