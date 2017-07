Arbeiten am BER dauern voraussichtlich bis 2018 an

Und wieder die Sprinkleranlage: Weil Wasserrohre ausgetauscht werden müssen, dauern die Arbeiten am BER wohl noch bis ins kommende Jahr an. Und weil ohnehin noch gebaut wird: Am Freitag beschloss der Aufsichtsrat, dass es ein Zusatzterminal geben soll.