Für das neue, vorübergehende Regierungsterminal auf dem Flughafengelände in Schönefeld ist am Donnerstag Richtfest gefeiert worden. Bis September 2018 soll das Gebäude auf 5.400 Quadratmeter Grundfläche fertiggestellt werden.

Der Rohbau sei im Zeitplan errichtet worden, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Nach jüngster Kalkulation der Flughafengesellschaft sind für das Projekt einschließlich Vorflächen 53 Millionen Euro eingeplant. In dem neuen Terminal wird nach Eröffnung des BER der Protokollbereich für Staatsgäste und Regierungsmitglieder untergebracht werden. Dieser befindet sich derzeit in Berlin-Tegel.

In einer Sondersitzung des Aufsichtsrats im März 2016 einigte man sich: Demnach sollte es bei dem Plan bleiben, dass Staatsgäste nach der BER-Eröffnung zunächst in einem Interimsbau empfangen werden. Fünf Jahre später soll das endgültige Terminal für Staatsgäste in Betrieb gehen. Darauf hatte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bestanden.



Der neue Hauptstadtflughafen soll bis Ende 2018 öffnen. Ob das gelingt, ist angesichts der notwendigen Nacharbeiten an der Gebäudetechnik ungewiss.