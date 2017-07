Nichts deutet derzeit darauf hin, dass die Bauarbeiten am BER in diesem Jahr fertig werden. Dazu kommt, dass der BER für die steigen Fluggastzahlen zu klein sein wird. Nach der Berliner CDU macht nun auch der Bundesverkehrsminster eine Wende - hin zu Tegel.

Ein solches Gutachten soll die Flughafengesellschaft nach Informationen der "B.Z." am Freitag in Auftrag gegeben haben. Diesem "Geheimgutachten" zufolge wäre ein Weiterbetrieb Tegels profitabel, so die Zeitung. Bislang ist die Haltung der BER-Betreiber - Berlin, Brandenburg und der Bund -, dass Tegel ein halbes Jahr nach der Inbetriebnahme des BER geschlossen wird und ein Weiterbetrieb des Flughafens den kostendeckenden Betrieb des BER gefährden würde.

Die Kapazitätsprobleme am BER sind seit Langem bekannt. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will dem Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft am Freitag Pläne vorstellen, wie der Hauptstadtflughafen BER erweitert werden könnte. Es gibt bereits Eckpunkte eines entsprechenden Masterplans. Grund für den Ausbau ist, dass die Passagierzahlen in Berlin deutlich schneller wachsen, als zu Baubeginn angenommen.