Bundesregierung hält an Tegel-Schließung fest

Die Bundesregierung hält an der Schließung des Flughafens Tegel fest. Damit widerspricht sie Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und CDU-Fraktionschef Volker Kauder. Beide hatten sich in der vergangenen Woche für einen Weiterbetrieb Tegels nach der Eröffnung des neuen Flughafens BER ausgesprochen.

Im Konsensbeschluss von 1996 hatten Berlin, Brandenburg und der Bund festgelegt, dass der BER nach seiner Eröffnung als einziger Flughafen in der Hauptstadtregion bestehen bleiben soll. Tegel und Schönefeld müssen demnach nach einer Übergangsphase geschlossen werden. Für den ehemaligen Zentralflughafen Tempelhof kam das Ende bereits 2008.

Dobrindt hatte am Freitag erklärt, aus Kapazitätsgründen könne man über eine Offenhaltung von Tegel nachdenken. Eine Hauptstadt mit zwei Flughäfen sei gut vorstellbar. Am Sonntag hatte CDU-Fraktionschef Volker Kauder nachgelegt. Dem Tagesspiegel sagte er, dass Berlin zwei Flughäfen brauche.

Für die Berliner CDU bedeutet die Äußerung der Bundesregierung einen Rückschlag. Sie hatte die Tegel-Schließung im vorigen Senat in Regierungsverantwortung voll mitgetragen. In der vergangenen Woche hatte sie aber nach einer Mitgliederbefragung ihre Position geändert. 83 Prozent der teilnehmenden CDU-Mitglieder stimmten für die Offenhaltung Tegels, also schwenkte auch die CDU auf Oppositionskurs um. Unterstützung von der Bundesregierung kann die Berliner Landes-CDU bei ihrer Pro-Tegel-Kampagne nun nicht erhoffen.

Die rot-rot-grüne Landesregierung und Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup können sich dagegen in ihrer Position bestärkt fühlen. Vor einer Sitzung des BER-Sonderausschusses im Brandenburgischen Landtag sagte Lütke Daldrup am Montag, Tegel offen zu halten sei keine Option. Zwei Standorte seien erheblich teurer als einer.