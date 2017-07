Audio: Inforadio | 30.03.2017 | Thorsten Gabriel

Berliner CDU befragt Mitglieder - Mehr nach rechts, mehr konservativ? Eher nicht

30.03.17 | 08:30 Uhr

Die Berliner CDU hat zuletzt vor allem mit massiven internen Streitereien Schlagzeilen gemacht. Bei der Abgeordnetenhauswahl hat sie schlecht abgeschnitten. Wie soll sich die Partei aufstellen? Die Mitgliederbefragung zeigt eine erste Tendenz. Von Thorsten Gabriel

Im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf sind sie an diesem Tag zum Kreisparteitag zusammengekommen. Die Stimmung ist gut, denn hier ging die Wahl im vergangenen Herbst gegen den Trend erfolgreich über die Bühne. Stimmenzuwächse statt Verluste. Fragt man hier Parteimitglieder, was die Landespartei tun müsste, um in ganz Berlin wieder erfolgreich zu sein, hört man von den einen, dass die Partei ihr konservatives Profil schärfen müsse: "Die CDU müsste schauen, dass sie ein bisschen mehr in Richtung mitte-rechts rückt. Also moderat." Andere plädieren dafür, neue Wege zu beschreiten. Neue Bündnisse und auch neue Profil-Themen seien gefragt: "Was ich ganz wichtig finde, ist der Verkehr, der jetzt in der Grünen-Verantwortung liegt. Das zum Beispiel wäre ein Punkt, bei dem sich die CDU ganz anders positionieren könnte." So solle man sich für alle anderen öffnen, die da sind - "wie die Grünen. So dass wir uns breiter aufstellen können bei der Partnerwahl", sagt ein Parteimitglied.



Nicht nur Ankreuzen, sondern Mitreden

Das sind zwei zufällig ausgewählte Stimmen von CDU-Mitgliedern. Und doch stehen sie repräsentativ für die Bandbreite, die in der Berliner CDU anzutreffen ist. Diese Erfahrung machten zumindest Dirk Gerstle und Janine Pietsch. Die beiden werten derzeit in der Parteizentrale am Wittenbergplatz eine großangelegte Befragung unter den rund 11.000 Parteimitgliedern aus. Dabei war nicht nur schnelles Ankreuzen gefragt, sondern die Mitglieder wurden auch um eigene Worte gebeten. "Eine völlig offene Frage war zum Beispiel: Welche wesentlichen Schlussfolgerungen sollte die Berliner CDU aus dem Wahlergebnis vom 18. September 2016 ziehen?" sagt Gerstle Das Ergebnis: viel, viel Text - ähnlich vielfältig wie vor Ort in Marzahn-Hellersdorf.

Mehr nach rechts, eher konservativer? Eher nicht.

"Man nimmt einen Fragebogen in die Hand, da sagt jemand, wir müssen uns vielmehr den Grünen öffnen und uns SPD-Positionen nähern." Beim nächsten Fragebogen heiße es, man dürfe nicht immer den anderen nachrennen, sondern müssen sich viel stärker gegen SPD und Grüne abgrenzen und gegen die AfD sowieso. "Und der nächste sagt, wir müssen vielmehr auf die AfD zugehen", erklärt Gerstle. Doch die Tendenz sei dennoch eindeutig, ergänzt Janine Pietsch. Mehr nach rechts, eher konservativer? Eher nicht. "Auffällig war es in den Briefen, dass diese Kernthemen der CDU, also die Wirtschaft und die innere Sicherheit, zwar erwähnt wurden. Aber deutlich mehr Befragte sagten, wir müssen uns auch für neue Themen öffnen, die vielleicht momentan noch nicht so mit der CDU verbunden sind", so Pietsch.



Gerade bei den jüngeren Parteimitgliedern sei dieser Wunsch groß. Vor allem der, sich stärker der Bildungspolitik anzunehmen. Aber auch Fragen der sozialen Sicherheit sollten nach dem Willen der Mitglieder stärker in den Fokus rücken. Und fernab der inhaltlichen Fragen geben die Umfrageergebnisse der CDU-Spitze auch als Hausaufgabe mit auf den Weg, dass die Mitglieder in Zukunft überhaupt stärker mitmachen und mitreden wollen. Will heißen: Mehr Mitgliederversammlungen und weniger Parteitage könnten ein neuer Trend in der Partei werden.