Bislang werden die Imame vieler Berliner Moscheen im Ausland ausgebildet – und häufig von der türkischen Regierung bezahlt. Berlin will nun selbst Imame ausbilden, ein entsprechendes Institut ist in Arbeit. Ein Historiker soll den Gründungsprozess vorantreiben.

Der Moscheeverband DITIB hat in den letzten Monaten viele Schlagzeilen gemacht: Spitzelvorwürfe gegen Imame, antisemitische Hetze in den sozialen Netzwerken, Einfluss der türkischen Regierung auf den islamischen Dachverband. Die politischen Konflikte in der Türkei sind längst in Berlin angekommen. Von Ursula Voßhenrich

Die Vorgaben für das Projekt hatten Senatsverwaltungen, Hochschulen und Experten gemeinsam mit den größten muslimischen Verbänden in Berlin in einem Eckpunktepapier erarbeitet. Borgolte soll nun eine Arbeitsgruppe leiten, die basierend auf diesen Vorgaben konkrete Inhalte und eine Struktur erstellen soll. In dieser Arbeitsgruppe sollen unter anderem Vertreter der türkischen Religionsbehörde DITIB und des Zentralrat der Muslime in Deutschland mitwirken.

Borgolte selbst betonte bei seiner Vorstellung: "Jeder Ausbau der Wissenschaft, und hier sogar um ein ganzes Fach mit mehreren Professuren, erhöht Gewicht und Bedeutung einer Universität." Das neue Institut trage aber auch politischen Bedürfnissen Rechnung und werde in die Stadtgesellschaft ausstrahlen.

In der rbb-Abendschau wird Borgolte am Montagabend als Studiogast ausführlicher Rede und Antwort stehen. Das Berliner Institut für Islamische Theologie ist das sechste seiner Art in Deutschland. In Tübingen, Münster, Osnabrück, Erlangen-Nürnberg und in Frankfurt am Main gibt es bereits entsprechende Lehrstühle.

