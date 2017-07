Schon im legendären Rauch-Haus-Song von "Ton Steine Scherben" kommt das Neue Kreuzberger Zentrum vor - und dessen Investoren ziemlich schlecht weg. Jetzt soll der Bau an einen privaten Investor gehen, aber der Bezirk hat noch eine Karte in der Hinterhand. Von Bettina Rehmann

Der Kaufpreis wird mit 57 bis 60 Millionen Euro beziffert. Diese Summe sei ein wenig zu hoch gegriffen, sagte Katrin Dietl, Pressesprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen rbb|24. Dennoch: Den Zuschlag im Bieterverfahren nicht erreicht habe die landeseigene Gewobag, obwohl die, so Dietl, "bis an die Schmerzgrenze" mitgegangen sei – denn allen sei natürlich die symbolische Bedeutung eines Verkaufs dieses Gebäudes klar. Auch einen dritten Bieter habe es gegeben.

Noch gibt es allerdings keinen Vertrag. Der soll, so berichtet es die taz, Mitte April unterschrieben werden. Dann will der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg die Möglichkeit prüfen, von einem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Der Tagesspiegel berichtete am Donnerstag, der zuständige Bezirksbaustadtrat Florian Schmidt (Grüne) wolle die Unterzeichnung des Kaufvertrags abwarten und dann als Bezirk das Vorkaufsrecht prüfen. Hier ist man sich offenbar parteiübergreifend einig: Die SPD-Fraktion in der Friedrichshain-Kreuzberger Bezirksverordnetenversammlung will am 5. April einen entsprechenden Antrag einbringen. Damit soll das Bezirksamt aufgefordert werden, das kommunale Vorkaufsrecht zu nutzen. Der Antrag wird wohl von Erfolg gekrönt werden.

Auch von Senatsseite wolle man dann alle rechtlichen Möglichkeiten untersuchen, den Bezirk zu unterstützen. Der Bezirk habe nach Unterzeichnung des Kaufvertrages zwei Monate Zeit, so Pressesprecherin Dietl.

Das Vorkaufsrecht kann eine Möglichkeit sein, dem Investor das Wohngebäude doch noch vor der Nase wegzukaufen, wenn Mieterverdrängung droht und die Wohnungen in einem sogenannten sozialen Erhaltungsgebiet – oder "Milieuschutzgebiet" liegen. Das Neue Kreuzberger Zentrum liegt in einem solchen Gebiet. Bei einem Kaufpreis weit über dem Verkehrswert ist das Land unter Umständen berechtigt, "in den Kaufvertrag einzutreten und nur den gutachterlich ermittelten Verkehrswert zu zahlen", heißt es bei der Senatsverwaltung. Doch liegen Kaufpreis und Verkehrswert nahe beieinander, könnte es teuer werden für den Bezirk und Hilfe aus dem Landeshaushalt nötig werden.