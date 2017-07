Helmut Krüger Potsdam Freitag, 31.03.2017 | 18:13 Uhr

Wenn sich die jetzt auftretenden Kontrahenten bewusst machen würden, dass alles, was in Bezug auf Amri und auch den anderen, die den Behörden durch´s Netz gingen, auf Vorgefasstheiten und auf Abwägungsentscheidungen beruhen und im Falle eigener Regierungsbeteiligung mit ziemlicher Sicherheit genauso abgelaufen wären, würde die Glaubwürdigkeit gegenüber der verfassten Politik an und für sich auch wieder steigen können.



So aber dienen die Vorwürfe in erster Linie dazu, das eigene Profil zu schärfen, die Anhänger um sich zu scharen und das gedankliche eigene Mittun - Stichwort: Vorwurf des Racial Profiling - nicht wahrnehmen zu wollen. Das ist ein Teil der Vorgefasstheit, dass Menschen aus anderen Kulturen zuallerletzt nachzuspüren sei. Offenheit hieße, da keine Unterschiede zu machen und möglichen Tätern ohne Ansehen ihrer Herkunft nachzugehen.