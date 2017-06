Für Menschen, die als Jugendliche in Vorwendezeiten in beiden Teilen Deutschlands Unrecht in Psychiatrien oder Behindertenheimen erlitten haben, gibt es künftig in Potsdam eine Anlaufstelle. Diese Menschen benötigten sensible Beratung und Unterstützung, betonte Sozialministerin Diana Golze (Linke). Betroffenen solle auch finanziell geholfen werden.