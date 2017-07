Gabriel Roeff Schwerin Donnerstag, 30.03.2017 | 13:24 Uhr

Hört sich bedrohlich an.

Aber:

WIe viele Verletzte, Schwerverletzte, Tote ?



Wie viele Verletzte, Schwerverletzte, Tote können "Flüchtlinge" für sich verbuchen ?

Ich erinnere mich an zahllose Messerangriffe, einige Kopftreter- Attacken, "Ehrenmorde", einen angezündeten Obdachlosen in der U- Bahn... und natürlich den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.



Oh, Oh....