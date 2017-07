Audio: Radioeins | 31.03.2017

Letzte Flüchtlinge ziehen aus Notunterkünften - Böger: Turnhallen müssen jetzt schnell saniert werden

31.03.17 | 07:57 Uhr

Ein langes Provisorium findet ein Ende: Die letzte Berliner Turnhalle wird am Freitag freigezogen, die Flüchtlinge in Pankow kommen in eine neue Unterkunft. Doch bis die Turnhallen wieder genutzt werden können, dürften Monate vergehen.

In Berlin sollen am Freitag die letzten Flüchtlinge aus einer Turnhalle ziehen. 78 Menschen können ihr Notquartier in Pankow verlassen und werden auf andere Unterkünfte im Bezirk verteilt. Nach rund anderthalb Jahren ist damit die letzte Sporthalle in der Hauptstadt wieder frei.



Der Präsident des Berliner Landessportbundes, Klaus Böger, begrüßte diesen Schritt. Im rbb betonte er am Freitagmorgen, dies sei auch für die Flüchtlinge selbst der richtige Weg. Nun müsse der Senat dafür sorgen, dass die Turnhallen schnellstmöglich saniert und zügig wieder nutzbar gemacht werden.



Zwischenzeitlich 62 Turnhallen als Notunterkünfte genutzt

Er gehe davon aus, dass die ersten Hallen zu Beginn des kommenden Schuljahres im September wieder für Sportunterricht verwendet werden könnten, so Böger im radioEINS-Interview. Bei manchen Hallen könne die Sanierung aber auch bis zu ein Jahr dauern. Die Finanzierung der Reparaturarbeiten sei vom Senat zugesichert worden, betonte der ehemalige SPD-Politiker weiter. Er forderte von den Behörden, die nötigen Gutachten schnell zu erstellen und "dass man nicht kleinkariert vorgeht und sagt, die Kachel war aber schon vorher defekt."



Wegen des starken Andrangs von Geflüchteten mussten in Berlin zwischenzeitlich 63 Turnhallen als Unterkünfte genutzt werden, bis zu 10.400 Menschen wurden so untergebracht. Laut Böger sind bislang nur fünf dieser Sporthallen derzeit wieder für den Sport nutzbar.



Da sich Bau und Bezug neuer Wohnanlagen verzögerten, mussten viele Flüchtlinge länger als gedacht in den Hallen unter problematischen Bedingungen ausharren. Noch Ende vergangenen Jahres waren es 3.500 Menschen. Der neue rot-rot-grüne Senats hatte angekündigt, diesen Zustand bis Ende März zu beenden. Zwischenzeitlich hieß es, es könne zu Verzögerungen kommen, weil neue Unterkünfte nicht rechtzeitig fertig würden.



