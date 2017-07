Umweltzonensünder zahlen viel Geld an die Landeskasse

Fast 65.000 Autofahrer in Berlin erwischt

Das Land Berlin hat auch im vergangenen Jahr wieder einen siebenstelligen Betrag an Bußgeldern eingenommen, der aus Verstößen gegen die Umweltzone resultiert. Autofahrer, die unerlaubt in die Zone einfuhren, mussten insgesamt 1,4 Millionen Euro berappen. 64.671 Verstöße seien registriert worden - das geht aus einer Antwort der Senatsverkehrsverwaltung auf eine Grünen-Anfrage hervor. In den Jahren 2014 und 2015 habe die Zahl der registrierten Verstöße mit rund 71.000 noch etwas höher gelegen.