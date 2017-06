Hauptausschuss in Potsdam einigt sich auf Diätenerhöhung

An den zunächst vorgeschlagenen 4,4 Prozent hatte es Kritik gegeben - auch von den Abgeordneten selbst. Eine solche Erhöhung wurde als überzogen angesehen. Die Steigerung um 1,9 Prozent wird von SPD, Linken, CDU und Grünen mitgetragen. Die Freien Wähler hingegen begrüßten zwar die gemäßigte Erhöhung, wollten diese aber um ein Jahr aufschieben.

Die Diätenerhöhung für die 88 Abgeordneten im Brandenburger Landtag hat die nächste Hürde genommen. Der Hauptausschuss des Parlaments hat sich am Mittwoch darauf geeinigt, dass die Gehälter um 1,9 Prozent auf 8.117 Euro im Monat steigen.

Die AfD hat sich grundsätzlich gegen eine Diätenerhöhung ausgesprochen – unter anderem, weil ihr der Gesetzentwurf erst am Mittwochfrüh zugestellt worden sei.



Über den Vorschlag des Hauptausschusses muss nächste Woche der Landtag entscheiden. Seit dem Jahr 2014 orientiert sich die Erhöhung der Abgeordneten an der durchschnittlichen Einkommensentwicklung in Brandenburg.



