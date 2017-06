Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sollen vom kommenden Schuljahr an deutlich mehr Brandenburger Regelschulen besuchen können. Nach einem Pilotprojekt in 75 Grundschulen werde "Gemeinsames Lernen" dann auch in Ober- und Gesamtschulen möglich sein, sagte Bildungsminister Günter Baaske (SPD) am Mittwoch in Potsdam.