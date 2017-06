Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat den Mieterschutz gestärkt. Die Richter haben es am Mittwoch in einem Grundsatzurteil abgelehnt, die Kündigung eines Vermieters wegen Eigenbedarfs an Geschäftsräumen anzuerkennen.

Künftig müssen sich die Gerichte immer den Einzelfall anschauen und genau prüfen, ob die Interessen des Eigentümers wirklich Vorrang haben. Im konkreten Fall verhinderten die Richter, dass ein Berliner Mieter nach 40 Jahren ausziehen muss, weil der Ehemann der Vermieterin seine Firma erweitern möchte. Wegen der grundsätzlichen Bedenken spielte das Berliner Zweckentfremdungsverbot, das die Umwandlung von Wohnungen in Büros nur noch im Ausnahmefall erlaubt, für die Entscheidung am Ende keine Rolle.

In Berlin gelten seit knapp drei Jahren strenge Auflagen für die anderweitige Nutzung von Wohnraum. Wer eine Wohnung an Feriengäste vermieten oder dort ein Büro einrichten will, darf das nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung. Bei einem Verstoß droht eine Strafe von bis zu 100.000 Euro.

Für Berlin liegen inzwischen Zahlen vor, wonach sich die Lage am Wohnungsmarkt durch das Zweckentfremdungsverbot etwas entspannt hat. Seit Einführung der neuen Regelung sind in der Stadt mehr als 4.500 Wohnungen wieder regulär zu mieten, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Mittwoch mitteilte. Darunter seien fast 2.600 einstige Ferienwohnungen, für die nun wieder langfristige Verträge gelten.



Insgesamt sind in den Bezirken 60 Mitarbeiter damit befasst, unerlaubte Ferienwohnungen zu ermitteln und in den regulären Markt einzugliedern.