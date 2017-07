In dem Gedicht reimt Böhmermann unter anderem: "Sackdoof, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt." Diese und weitaus drastischere Zeilen führten zum Strafverfahren, bei dem Erdoğan Böhmermann wegen Majestätsbeleidigung anzeigte. Solch ein Strafverfahren aus dem Ausland muss von der Bundesregierung zugelassen werden – was Angela Merkel am 15. April 2016 dann auch tat.

Am 4. Oktober 2016 stellte die Staatsanwaltschaft Mainz ihre Ermittlungen jedoch ein und wies Erdogans Beschwerde danach als unbegründet zurück. Weil der türkische Präsident nicht nur als Regierungschef, sondern auch als Privatperson klagte, setzt sich der Rechtsstreit jedoch fort. Das Landgericht Hamburg verbot diesen Februar, dass Böhmermann weite Teile des Gedichts wiederholen darf. Böhmermann legte am 10. März 2017 Berufung ein. Er will erreichen, dass er sein Gedicht in ganzer Länge wiederholen darf. Nun muss das Oberlandesgericht Hamburg über die 24 Verse entscheiden. Ausgang offen.