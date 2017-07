Alex F Berlin Donnerstag, 30.03.2017 | 20:38 Uhr

Hallo, ich wollte zu dieser Kampagne nur anmerken, dass es in Berlin bereits seit über zehn Jahren Freifunk gibt (https://freifunk.net/). Freifunk bietet tatsächlich freies WLAN an, ohne Werbung und inhaltliche Restriktionen, und ist an vielen Standorten verfügbar. Es wäre schön gewesen, im Rahmen des Artikels auch auf diese Initiative hinzuweisen.