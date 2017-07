Video: Abendschau | 25.03.2017 | Florian Eckardt

Landesliste für die Bundestagswahl - CDU geht mit Grütters an der Spitze in den Wahlkampf

25.03.17 | 21:31 Uhr

Auf Platz 1 der Berliner CDU-Landesliste für die Bundestagwahl steht erneut Monika Grütters. Die Parteichefin mahnte ihre Partei in einer Rede zur Geschlossenheit: Es gelte den politischen Gegner das Fürchten zu lehren, statt ein Bild zum Fürchten abzugeben.

Die Berliner CDU zieht mit ihrer Landesvorsitzenden Monika Grütters an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag votierten 208 von 237 Delegierten für die 55-Jährige.



Es gab 26 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Die Zustimmung lag damit nach CDU-Rechnung bei 88,9 Prozent. Es gab keinen Gegenkandidaten.



Grütters, die Kulturstaatsministerin im Kanzleramt ist, war bereits 2013 CDU-Spitzenkandidatin in Berlin, bei ihrer Kür damals hatten 72,2 Prozent der Delegierten für sie gestimmt. Sie ist seit Ende vergangenen Jahres CDU-Landesvorsitzende.

Grütters mahnt zur Geschlossenheit

In einer Rede zum Auftakt der Landesvertreterversammlung in Adlershof rief Grütters die zuletzt von Machtkämpfen und Intrigen geprägte Partei zur Geschlossenheit im Bundestagswahlkampf auf. Die CDU müsse sich als bürgerliche Alternative zu Rot-Rot-Grün positionieren, um bei der Wahl am 24. September erfolgreich zu sein. "Dafür müssen wir zusammenrücken, gemeinsam für unsere Ziele werben", mahnte sie.



Die Loyalität der Partei gegenüber müsse über persönlichen Interessen stehen. "Fürchten darf uns der politische Gegner, solange wir selber kein Bild zum Fürchten abgeben. Und das ist uns gelegentlich passiert", fügte sie hinzu.

Heilmann sorgt am Samstag erneut für Unruhe

Mit ihrem Aufruf hatte Grütters jedoch nur wenig Erfolg: Noch am Samstag gab es in der Partei erneut Unruhe um den CDU-Chef von Steglitz-Zehlendorf, Thomas Heilmann. Er ergatterte Platz 4 der Landesliste - allerdings erst im zweiten Wahlgang. In einer Kampfkandidatur setzte er sich gegen seinen Herausforderer, den Bundestagsabgeordneten Klaus-Dieter Gröhler, durch. Im ersten Wahlgang hatte keiner der Bewerber eine absolute Mehrheit erreicht. Im zweiten Wahlgang gelang das Heilmann mit 121 zu 113 Stimmen bei 3 Enthaltungen - nach CDU-Rechnung sind das 51,7 Prozent.



Heilmann war bis zum Vorjahr Justizsenator. Sein Kreisverband Steglitz-Zehlendorf war zuletzt von einer Affäre um gefälschte Umfragebögen erschüttert worden. Bei der Nominierung als Direktkandidat hatte sich Heilmann vor einer Woche in dem Kreisverband gegen den Bundestagsabgeordneten Karl-Georg Wellmann durchgesetzt.