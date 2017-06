Audio: radioBerlin 88,8 | 28.03.2017 | Kirsten Buchmann

Finanzierung bis 2022 steht - Berlin pumpt deutlich mehr Geld in seine Hochschulen

28.03.17 | 16:06 Uhr

Geldsegen für die Berliner Wissenschaft: Der Senat erhöht den Etat für die elf Hochschulen, 2022 soll es zum Beispiel 200 Millionen Euro mehr geben als 2017 - etwa für mehr feste Stellen. Im Gegenzug fordert das Land unter anderem doppelt so viele ausgebildete Lehrer.

Die Finanzierung der elf staatlichen Hochschulen in Berlin ist für die kommenden Jahre gesichert. Nach vergleichsweise kurzen Verhandlungen einigten sich Senat und Rektoren am Dienstag auf Eckpunkte für neue Hochschulverträge.



Festgelegt wurde, dass die Universitäten und andere Hochschulen von 2018 bis 2022 pro Jahr 3,5 Prozent mehr Geld bekommen. Im letzten Vertragsjahr 2022 beträgt das Finanzvolumen 1,4 Milliarden Euro und damit rund 221 Millionen Euro mehr als noch 2017. Geplant sind unter anderem ein deutlicher Ausbau der Lehrerausbildung und mehr unbefristete Stellen in Forschung und Lehre.



"Ausdruck der Wertschätzung"

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach nach der Senatssitzung am Dienstag von einem "ganz wichtigen Schritt nach vorn gemeinsam mit den Hochschulen". Die Hochschulen als wichtige Säule der Berliner Wissenschaftslandschaft hätten nun Planungssicherheit auf soliden finanziellen Grundlagen. "Wir haben das erreicht, was wir uns in den Koalitionsgesprächen vorgenommen haben", so Müller.



"Das ist heute ein guter Tag für die Berliner Hochschulen", sagte der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz, Peter-André Alt. "Der Aufwuchs ist höher, als er bei Hochschulverträgen in Berlin je war." Die Vereinbarungen, die erstmals über fünf statt bisher vier Jahre laufen, seien Ausdruck der Wertschätzung für die Hochschulen. Sie setzten diese in die Lage, in Zukunftsbereiche wie die Digitalisierung zu investieren. Hilfreich sei auch, dass mit Hilfe der jährlichen Mittelsteigerungen Tariferhöhungen finanziert werden könnten. Ähnlich äußerten sich andere Hochschulvertreter.



Mehr Lehramtabsolventen und feste Stellen

Müller verwies auf einige inhaltliche Schwerpunkte. So sollen die Kapazitäten der Lehrerausbildung mit Hilfe von zusätzlichen 70 Millionen Euro deutlich erhöht werden. Ziel ist es, die Zahl der entsprechenden Absolventen bis 2022 von derzeit 1.000 auf jährlich 2.000 zu erhöhen. Neue Lehrer werden in der Hauptstadt dringend benötigt, die Aufgabe ist Alt zufolge nicht leicht zu bewältigen.



In den Verträgen ist auch festgelegt, dass die Hochschulen die Zahl der befristeten Stellen zugunsten von festen Stellen reduzieren. So sollen pro Hochschule mindestens 35 Prozent des wissenschaftlichen Personals eine dauerhafte Beschäftigungsperspektive bekommen. Bisher liegt dieser Anteil laut FU-Präsident Alt etwa an der Humboldt-Uni in etwa auf diesem Niveau, an der Freien Universität (FU) bei rund 28 Prozent und an der Technischen Universität (TU) unter 20 Prozent.



Infos im Netz berlin.de - Infos zu Hochschulverträgen

"Jetzt müssen konkrete Ziele vereinbart werden"

Lehrbeauftragte sollen außerdem künftig besser bezahlt werden. Zudem soll das Personal an Fachhochschulen gestärkt werden. Zusätzlich 28 Millionen Euro stehen bis 2022 für die Digitalisierung von Forschung und Lehre bereit.



Die wissenschaftspolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Anja Schillhaneck, erklärte: "Die Eckpunkte der Hochschulverträge sind vereinbart - jetzt muss es darum gehen, in den Hochschulen und auch im Wissenschaftsausschuss konkret zu vereinbaren, wie die Ziele realisiert und kontrolliert werden können." Es sei gut, dass das Parlament auf dem Weg zu den Hochschulverträgen früher eingebunden sei als zuletzt.