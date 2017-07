Interview zur den Hungerkrisen in Afrika - "Diese Hungersnot ist eine Krise zu viel"

31.03.17 | 06:30 Uhr

Jeden Tag wird in Berlin demonstriert und protestiert - die aktuellen dramatischen Hungersnöte in Afrika spielen in der Öffentlichkeit aber kaum eine Rolle. Achtlosigkeit oder Hilflosigkeit? Ralf Südhoff vom UN-Welternährungsprogramm spricht von überforderten Helfern und Spendern.



rbb: Die akute Hungersnot in einigen Staaten Afrikas hat katastrophale Ausmaße angenommen. Was kann der Einzelne tun, außer Geld zu spenden?

Ralf Südhoff: Es gibt natürlich konstruktive Maßnahmen, die jedermann gegen den Welthunger insgesamt ergreifen kann: nachhaltig konsumieren – zum Beispiel nicht zu viel Fleisch essen – Fairtrade-Produkte kaufen, Kleinbauern unterstützen und so weiter. Im Falle einer akuten Hungersnot ist das jedoch nicht wirksam. Jetzt geht es darum, binnen Tagen Millionen von Menschen vor dem akuten Hungertod zu retten. Wer nicht spenden kann, kann auf seinen Social-Media-Kanälen oder auf anderem Wege auf die Katastrophe aufmerksam machen. Bisher wird nämlich noch vielfach verkannt, dass es hier nicht um irgendeine Hungerkrise geht, sondern um potentiell vier Hungernöte zugleich - das ist etwas ganz anderes als vier oder noch mehr Krisen.

zur person Ralf Südhoff ist seit 2008 Direktor des World Food Programmes (WFP) der Vereinten Nationen (UN) in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Vor seiner Tätigkeit bei WFP arbeitete er als Journalist und Korrespondent und als Referent der Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Das WFP ist die größte humanitäre Organisation der Welt und unterstützt weltweit rund 80 Millionen Menschen in über 80 Ländern.

Was ist der Unterschied?

Die Begriffe "Hungersnot" und "Hungerkrise" haben wir für uns klar definiert, damit im Falle einer Not wirklich klar ist, wie dramatisch die Lage ist. Von einer Hungersnot sprechen wir erst, wenn täglich zwei von 10.000 Einwohnern den Hungertod sterben. Wenn heute also 300 Berlinerinnen und Berliner verhungert wären, würden wir noch nicht von einer Hungersnot sprechen, es müssten über 700 sein, und das jeden Tag! Selbst Krisen wie in Syrien und dem Irak haben in keiner Weise die Dimension wie die akuten oder unmittelbar drohenden Hungersnöte in Jemen, Somalia, Nigeria und Südsudan. Dort haben wir insgesamt 20 Millionen Menschen, die vom Hungertod bedroht sind.

Die letzte Hungersnot ist nicht einmal zehn Jahre her und herrschte in der gleichen Gegend - warum sind wir, warum ist Afrika nicht besser auf so etwas vorbereitet?

2011 gab es eine sehr große Dürre am Horn von Afrika, in Somalia brach damals eine Hungersnot aus. Jetzt haben wir gleich vier betroffene Länder - und in all diesen Ländern gibt es massive interne Konflikte und Kriege. Nigeria wird von Boko Haram terrorisiert, in Jemen haben wir einen langanhaltenden politischen Konflikt, Somalia leidet am meisten unter einer Dürre und den Islamisten und im Südsudan haben wir einen Machtkampf, der seit Jahren dieses Land in den Ruin treibt. Solche inneren Konflikte führen meist auch zu weniger Spendenbereitschaft, was es nicht besser macht.

Sucht man in Berlin nach Hilfsinitiativen für Afrika, findet man nichts. Warum gibt es keine Diskussionsveranstaltungen, keine Demonstrationen oder Benefizkonzerte?

Für viele Menschen ist diese Hungersnot eine Krise zu viel. In den zehn Jahren, in denen ich für die UN diese Themen in Deutschland betreue, habe ich gelernt: Man kann grundsätzlich nur eine Krise in das Bewusstsein von Spendern und Medien bringen. Zurzeit sind Syrien und der Irak aus naheliegenden Gründen immer noch sehr prominent. Wenn eine zweite massive Krise dazukommt, ist es sehr schwer, dafür Aufmerksamkeit zu bekommen. Darüber hinaus ist bisher offenbar nicht erkannt worden, welches Ausmaß diese Hungersnot hat. Wenn man nur die Zahl der Betroffenen betrachtet, handelt es sich sogar um die größte Krise seit Gründung der Vereinten Nationen.

Es gibt in Berlin 5.000 Demos im Jahr. Für den Iran gingen einst Tausende auf die Straße - aber niemand demonstriert für Afrika.

Das Hauptproblem ist wohl, dass man bei diesen aktuellen Konflikten nicht einfach in Gut und Böse unterscheiden kann. Es ist viel einfacher, gegen einen Diktator auf die Straße zu gehen, der Böses tut, als gegen Dürre und islamistischen Terror. Das sind keine greifbaren Gegner. Deshalb ist es viel schwieriger, Leute für eine Hungerskrise zu mobilisieren als gegen eine Diktatur.

Dazu kommt das Gefühl, dass es diesen Hunger in Afrika andauernd gibt und er offenbar nie besiegt wird.

Dabei stimmt das nicht. Man hört aus Afrika zwar meistens dann, wenn es derartige Krisen oder Kriege gibt. Doch sehr viele afrikanische Staaten haben inzwischen das Ziel erreicht, den Anteil der Hungernden in ihren Ländern zu halbieren. Diese Erfolge werden von einzelnen Krisen wie den aktuellen leider überschattet.

Warum kommt in den betroffenen Gebieten viel zu wenig Hilfe an? Warum fehlt es so massiv an Geld?

Es wird zwar heute viel mehr Hilfe geleistet als noch vor einigen Jahren – gerade auch von Deutschland: humanitäre Hilfe, Krisenhilfe, Entwicklungshilfe. Aber durch die Großkrisen hat der Bedarf massiv zugenommen. Früher gab es vielleicht eine Großkrise im Jahr, maximal zwei. Heute haben wir gleichzeitig Krisen in Syrien, Irak, Jemen, Südsudan und Nigeria. Für das Jahr 2000 hatte die UN einen Nothilfebedarf von 2 Milliarden Dollar ausgemacht - in diesem Jahr liegen wir bei 22 Milliarden. Das Ausmaß überfordert alle Spender und selbst für engagierte Regierungen wie die deutsche ist es eine immense Herausforderung, Schritt zu halten. In Syrien gehen wir jetzt schon ins siebte Krisenjahr und diese großen, anhaltenden Konflikte zerstören gleichzeitig unsere einstigen Entwicklungshilfe-Erfolge: Alles, was dort an Strukturen bereits entstanden ist, wurde wieder in Schutt und Asche gelegt.

Müssten sich die Geberländer stärker politisch und militärisch engagieren, um ihre Entwicklungshilfeerfolge zu sichern?

Natürlich können wir nichts Nachhaltiges leisten, wenn der Syrienkrieg nicht beendet ist oder die zwei Parteien im Südsudan nicht aufhören, sich zu bekriegen. Deshalb wäre ein größeres politisches Engagement von den einflussreichen Staaten vonnöten, die zum Beispiel im Südsudan politischen Druck machen müssten. Damit die Menschen sich wieder um ihren Mais auf den Feldern und ihr Vieh kümmern können, ohne jeden Tag fürchten zu müssen, dabei umgebracht zu werden. Oft reagieren wir als internationale Staatengemeinschaft jedoch in solchen Fällen viel zu spät. Vielleicht ein Anlass, mal auf die Straße zu gehen. Das Gespräch mit Ralf Südhoff führte Friederike Schröter, rbb|24