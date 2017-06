Knapp 100.000 in der Region lebende Türken können ab Montag über die Verfassungsreform in der Türkei abstimmen. Der Psychologe Hacı-Halil Uslucan erklärt, warum Präsident Erdogans Partei AKP unter türkischstämmigen Deutschen so viele Anhänger hat.

Haci-Halil Uslucan: Im Detail geht es um die Änderung von 18 Artikeln der türkischen Verfassung. Die einzelnen Inhalte des Referendums werden jedoch weder in den Medien noch von den Befürwortern oder Gegnern thematisiert. Kern ist jedoch, dass die Macht auf das Staatsoberhaupt konzentriert wird: Erdogan – und wer immer ihm folgt – ist dann zugleich Parteivorsitzender, Ministerpräsident und Staatspräsident. Er braucht das Parlament nicht mehr, um bestimmte Gesetze durchzusetzen, kann das Parlament sogar jederzeit auflösen. Er ernennt seine Minister und Stellvertreter selbst, entscheidet über die Wahl der Universitätsrektoren und ein Teil der Verfassungsrichter. Das ist, was der Opposition zu Recht gegen den Strich geht.

rbb|24: Herr Uslucan, können Sie uns in einfachen Worten erklären, über was genau die Türken am 16. April - und in Deutschland ab Montag – abstimmen?

Hacı-Halil Uslucan wurde 1965 im türkischen Kayseri geboren und lebt seit 1973 in Berlin, wo er an der Freien Universität studierte und seine Dissertation schrieb. Heute arbeitet Uslucan als Psychologe und Migrationsforscher. Er ist Inhaber der Professur Moderne Türkeistudien an der Universität Duisburg-Essen und Leiter der Stiftung "Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung".

Ja, damit lenkt er noch mehr von der inhaltlichen Debatte ab. Im türkischen Fernsehen sind zurzeit ausschließlich die angeblich faschistischen Methoden Europas Thema: „Schaut euch an, wie diejenigen mit uns verfahren, die uns immer Demokratie beibringen wollen.“ Das ist reine Ablenkung. Außerdem befördern diese Spannungen mit dem Ausland nochmal den Nationalismus. So sollen im eigenen Land jene Wähler mobilisiert werden, die noch unentschieden sind und jetzt aus Solidarität mit der Türkei heraus zu einem Ja tendieren. Es geht bei den Provokationen von Erdogan also nicht nur um die ein, zwei Prozent der Auslandswähler, sondern auch um eine Mobilisierung im eigenen Land.

Am Ende leben nur ein bis zwei Prozent aller türkischen Wahlberechtigten im Ausland, trotzdem ist Erdogan darauf erpicht, diese Menschen zu erreichen. Denn wie auch bei der Präsidentschaftswahl kommt es hier auf jeden Prozentpunkt an – es müssen nämlich 50 Prozent erreicht werden. Besonders interessant sind für die AKP Länder wie Deutschland und Holland, weil hier eine starke Migration aus der ersten Generation lebt, die aus eher ländlichen Gegenden und konservativen Milieus kommen und AKP-nah denken. Anders als zum Beispiel in Schweden. Mit drei von fünf Millionen Auslandstürken ist Deutschland dabei das größte und wichtigste Land.

Bei der türkischen Präsidentschaftswahl 2015 haben über 60 Prozent der Türkischstämmigen in Deutschland die AKP gewählt. Kann man auch beim Referendum mit einer solch hohen Unterstützung für Erdogan rechnen?

Es gibt in Deutschland knapp drei Millionen türkischstämmiger Menschen, von denen rund 1,4 Millionen wählen dürfen. Von denen sind bei den letzten Wahlen 575.000 tatsächlich zur Wahl gegangen, also etwa 40 Prozent. 60 Prozent von ihnen haben damals die AKP gewählt. Das sind bundesweit also knapp 340.000 Türken. Man sieht in der ganzen hitzigen Debatte immer nur entweder AKP-Unterstützer oder AKP-Gegner, aber die aktiven Unterstützer der AKP in Deutschland sind vermutlich nur etwas mehr als zehn Prozent. Auf der anderen Seite gibt es eine Mehrheit von andersdenkenden oder auch völlig apolitischen Menschen. Die sind weder bei den Gegnern noch den Unterstützern des Referendums zu verordnen. Am Ende kommt es auf die Wahlbeteiligung an.

Halten Sie es für eine gute Sache, dass türkische Staatsbürger inzwischen im Ausland wählen dürfen?

Nein, ich halte es sogar für ethisch sehr bedenklich, wenn Menschen über eine Politik mitbestimmen, von deren Folgen sie gar nicht betroffen sind. Die Türkeistämmigen in Deutschland – die ja auch hier bleiben wollen – entscheiden mit dem Referendum über Maßnahmen, die in der Türkei massive Folgen haben werden, möglicherweise mit größeren Repressionen verbunden sind. Und sie selbst betrifft das gar nicht!

Das grundlegende Problem ist, dass diese Türkeistämmigen aber auch in Deutschland nicht wählen dürfen, das heißt ohne diese Möglichkeit wären sie gar keine politischen Subjekte mehr und nur noch Spielball der Politik, was auch nicht sein darf. Man muss die Türkeistämmigen hier vielmehr in die deutsche Politik integrieren. Man muss sie anhalten, sich in der deutschen Lebenswelt zu engagieren, die sie ja direkt betrifft. Das betrifft unter anderem auch die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft: Unseren Studien zufolge verzichten viele lieber auf die deutsche als ihre türkische Staatsbürgerschaft ganz aufzugeben.