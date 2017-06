Bei der Klage ging es um eine 76 Quadratmeter große Wohnung in Berlin-Neukölln. Der neue Mieter sollte laut Mietvertrag vom Juli 2015 dafür 9,50 Euro Kaltmiete monatlich pro Quadratmeter zahlen. Die Vormieterin hatte 5,49 Euro gezahlt. Das Gericht legte 6,60 Euro als Höchstmiete fest, was - zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. So sieht es die entsprechende Verordnung des Landes Berlin vor, die auf Grundlage eines Bundesgesetzes erlassen wurde.

Die Richter sahen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Mietpreisbremse des Landes Berlin verfassungswidrig ist. Das Recht auf Eigentum sei nicht grenzenlos, so das Landgericht, die Mietpreisbremse dagegen verfassungsgemäß. Denn bei so rasant steigenden Mieten wie in Berlin, dürfe der Gesetzgeber eingreifen, "um zu starke Mietsteigerungen in angespannten Wohnungsmarktlagen für einen begrenzten Zeitraum zu verhindern." Berlin habe im Rahmen seines Ermessungsspielraums gehandelt.