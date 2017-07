Ayhan Sürücü hatte seine Schwester Hatun im Jahr 2005 an einer Bushaltestelle in Berlin-Tempelhof mit zwei Schüssen in den Kopf getötet. Dafür saß er neuneinhalb Jahre in Berlin im Gefängnis und wurde danach in die Türkei abgeschoben. Zum Prozessauftakt im Januar 2016 in Istanbul hatte er vor Gericht als Zeuge behauptet, die Tat allein begangen zu haben.



Die Staatsanwaltschaft Istanbul geht davon aus, dass mehrere Familienmitglieder im Vorfeld von dem sogenannten Ehrenmord gewusst haben. Das Urteil wird am 30. Mai 2017 erwartet.