Stefan Berlin Mittwoch, 29.03.2017 | 09:38 Uhr

Auch wenn das an der Unterbezahlung der Berliner Lehrer nicht viel ändern wird: die Zuschläge für Verheiratete sollte man endlich mal auf alle Beschäftigten umlegen. Verheiratet sein ist doch keine Leistung, und ein Paar spart gegenüber einem Singlehaushalt sowieso schon Geld, zum Beispiel an Miet- und Mietnebenkosten. Ich sehe nicht ein warum konservative Familienmodelle auf Kosten der anderen so alimentiert werden sollten. Gleiches gilt natürlich auch fuer die Steuerklassen und so weiter.