Nach dem Terrorangriff von London leuchtete das Brandenburger Tor in den Farben des Union Jacks. Bei einer vergleichbaren Tat in Québec passierte hingegen nichts. Wann das Berliner Wahrzeichen angestrahlt wird und wann nicht, soll ein Leitfaden erklären. Von Oliver Noffke

Seit November 2015 wurde am Brandenburger Tor sieben Mal auf diese Weise den Opfern von Terrorangriffen gedacht. Nach Paris, Brüssel, Orlando, dem Attentat vom Breitscheidplatz, Istanbul, Jerusalem und zuletzt London wurden jeweils Staatsflaggen oder Symbole auf das Brandenburger Tor projiziert - um Mitgefühl auszudrücken, um einen Trauerort auch in der Hauptstadt zu schaffen. Doch die gut gemeinten Gesten werfen immer öfter Fragen auf.

Vergangenen Donnerstag wurde das Brandenburger Tor in den Nationalfarben Großbritanniens angestrahlt. Einen Tag zuvor hatte ein islamistischer Attentäter im Regierungsviertel von London Dutzende Menschen überfahren und einen Polizisten erstochen. Tags darauf schon leuchtete der Union Jack als Trauerflor in Berlins Mitte.

Denn Orlando und Jerusalem sind ebenfalls keine Partnerstädte Berlins. Dennoch entschied der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), dass die Flagge Israels am Pariser Platz die Nacht erhellen sollte, nachdem Anfang Januar in Jerusalem ein Islamist mit einem Lkw in eine Gruppe israelischer Soldaten gerast war. Vier von ihnen starben, 17 wurden verletzt.



Nach dem Amoklauf mit 49 Todesopfern im bei Homosexuellen beliebten Nachtclub Pulse in Orlando, der von Behörden ebenfalls als islamistischer Terrorakt eingestuft wurde, wurde das Brandenburger Tor ebenfalls angestrahlt, in den Farben der Regenbogenflagge.

Tasächlich bilden beide Fälle eine Ausnahme von der Partnerstadt-Regel. Sie sind "Orte, zu denen Berlin eine besondere Beziehung hat", heißt es dazu aus der Senatskanzlei. "Das ist bei Jerusalem der Fall und auch bei Orlando als Regenbogenstadt."



Damit entscheidet der Regierende Bürgermeister im Endeffekt von Fall zu Fall neu, wann am Brandenburger Tor getrauert wird und wann nicht. "Es ist jedes Mal so, dass man erklären muss, was die Kriterien sind. Das verstehen wir, aber die Kriterien sind nach reiflicher Überlegung gewählt worden", so der Senatssprecher. Dass dies im Fall des Pulse-Attentats erst mit einigen Tagen Verzögerung geschah, sei im Übrigen auf organisatorische Probleme zurückzuführen gewesen.



Dass Müller erst auf Druck von Berliner Homosexuellen-Verbänden gehandelt habe, treffe nicht zu. Es sei vielmehr schwierig gewesen schnell einen geeigneten Projektor zu leihen.