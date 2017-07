Traditionell am Freitag versammeln sich Muslime auch in Potsdam zum Gebet. 500 Menschen kommen dafür mittlerweile in die Biosphäre. In der Vergangenheit gab es Kritik an den auf Arabisch gehaltenen Predigten. Zu Recht? Ismahan Alboga hat das Freitagsgebet besucht.

Freitag an der Potsdamer Biosphäre - auf dem Weg zum Gebet. Bis zu 500 muslimische Männer können dabei durchaus zusammenkommen, unter Ihnen sind viele Flüchtlinge. Der rbb will wissen, ob eher traditionell oder eher modern gepredigt wird? "Nein, der traditionelle Islam", sagt einer. "Wie in Syrien, ja, traditionell", ein anderer. Und: "Manchmal erzählt der Imam, wie wahre Muslime mit anderen Religionen umgehen müssen. Und wie man als Muslim in Deutschland seine Religion einhalten kann", ergänzt ein dritter Besucher.

In der improvisierten Potsdamer Moschee, aus Platzmangel wurde die Orangerie der Biosphäre bereitgestellt, wird also eher konservativ gepredigt. Der Buchautor Constantin Schreiber hat dort im Dezember ebenfalls einer Predigt zugehört - und bezeichnet sie als "integrationshemmend". Der Imam Kamal Mohammad Abdullah weist diese Vorwürfe am Freitag aufs Schärfste zurück. "Wir verlangen von dem Lügen-Reporter, dass er uns Beweise vorstellt, entweder mit einem Video oder einer Tonaufnahme. Dann wissen wir, wer wo was gesagt hat", sagte Abdullah am Freitag im Gespräch mit dem rbb.

Der Verfassungsschutz hat die Gemeinde nicht im Visier. Dennoch bestätigt die Behörde, dass es sich um eine konservative Spielart des Islams handelt, die hier vertreten wird. "Das, was wir an Einzel-Erkenntnissen haben, deckt sich in etwa mit dem, was der Autor Schreiber in seinem Buch veröffentlicht hat, auch bezogen auf Potsdam", sagt der Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes, Carlo Weber. "Bleibt unter Euch", heiße es in Predigten, "lasst Euch von den Ungläubigen nicht verführen". Dabei ahne man, dass der Begriff des Ungläubigen weit gefasst werde. "Das ist nicht gerade integrationsfördernd", sagte Weber dem rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell.