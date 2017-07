konstanze Donnerstag, 30.03.2017 | 21:27 Uhr

politiker fordern, politiker sind empört. man hört ständig: wir müssen, wir müssen, wir müssen. aber was müssen wir genau und was können wir überhaupt tun ? was ist ursache, was ist wirkung ? was sind die interessen deutschlands, was die interessen der türkei ? es geht alles ineinander über. eines ist sicher: eine destabilisierung der türkei wäre für europa fatal. wie wäre es mal damit: "die strikte achtung und einhaltung der allgemein anerkannten prinzipien des völkerrechts, darunter die achtung der souveränität, der unverletzlichkeit der staatsgrenzen, der territorialen integrität und der nichteinmischung in die inneren angelegenheiten, ist eine wesentliche voraussetzung für die entwicklung gutnachbarschaftlicher beziehungen, der sicherheit und zusammenarbeit zwischen den staaten und die entscheidende grundlage einer friedensordnung."