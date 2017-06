Zwischen Hasskommentaren und Eilmeldungen geraten Politiker und Journalisten unter Druck. Die entstehende Dauer-Erregung beleuchtet die TV-Doku "Nervöse Republik". Am Mittwochabend moderierte Anne Will dazu eine prominent besetzte Podiumsdiskussion.

Brexit, Trump, AfD, "Volksverräter"-Rufe, Fake-News, Hacker - die politische Klasse in Deutschland steht mächtig unter Druck. Auch Journalisten erleben einen Umbruch. Politische Debatten werden zunehmend in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter geführt - mal belebend, oft verletzend. Gerüchte und Verschwörungstheorien kommen ungebremst in Umlauf.

Der Autor und Fernsehpreis-Träger Stephan Lamby hat ein Jahr lang Politiker und Journalisten in diesem Zustand der Dauer-Erregung begleitet. Entstanden ist die 90-minütige Dokumentation "Nervöse Republik", die am 19. April um 22:45 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird - produziert im Auftrag von NDR und rbb.