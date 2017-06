Im Vergleich mit anderen Bundesländern verdienen Polizisten in Berlin zum Teil deutlich weniger. So bekommt ein Polizeimeister-Anwärter in Bayern nach Angaben der bayerischen Polizei im ersten Ausbildungsjahr rund 1.055 Euro. In Berlin sind es laut Polizei mit rund 960 Euro fast 100 Euro weniger. Nach der Ausbildung bekommt ein Polizeimeister (Besoldungsgruppe A7) in Berlin im ersten Berufsjahr rund 2.150 Euro, in Bayern sind es 2.240 Euro. Allerdings will der Berliner Senat die Beamtenbesoldung bis 2021 auf das Niveau der anderen Länder anheben.