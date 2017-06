Der türkische Regisseur Mustafa Altioklar lebt in Berlin im Exil. Nach kritischen Äußerungen gegen Erdogan kann der gelernte Mediziner in seiner Heimat nicht mehr arbeiten – er hält den türkischen Präsidenten für geisteskrank. Von Adrian Bartocha und Torsten Mandalka

Eine Reise in die Türkei? Kommt derzeit nicht in Frage

Die Brachial-Rhethorik aus Ankara sei reine türkische Innenpolitik, sagt Kaya. Der Unternehmer, der eher sozialdemokratisch orientiert ist, erkennt zwar die wirtschaftspolitischen Verdienste Erdogans an. Aber wirklich herausragend findet er sie nicht. Schließlich sei Erdogan an die Macht gekommen, als die Türkei wirtschaftlich am Boden lag. Im Jahr 2002 - so Kaya - konnte es eigentlich nur noch nach oben gehen.

Für die Demokratie jedenfalls würden die aktuelle Politik Erdogans und ein "Ja" beim Referendum nicht viel Gutes versprechen: "Ich würde zwar keine Diktatur sehen, aber die Demokratie würde zurückgeworfen. Ein richtiges autoritäres Regime erwarte ich nicht. Denn es wird Widerstand geben. Aber natürlich werden die Menschenrechte darunter leiden. Das ist unsere Sorge."