"Die Türkei würde sich eine Diktatur nicht gefallen lassen"

Kösker ist vom türkischen Präsidenten Erdogan überzeugt. Er wird beim Referendum mit "Ja" stimmen. Denn seiner Meinung nach hat die Regierungspartei AKP in den letzten 15 Jahren alles richtig gemacht. Die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in der Türkei seien inzwischen sehr gut. Die aktuelle Krise sei auf den Putsch zurückzuführen. Was heißt überhaupt Krise? Die Festgenommenen werden schon wieder freigelassen, sagt Kösker. So viele könne man ja auf Dauer gar nicht gefangen halten. Bis auf die Schuldigen natürlich. Und die stehen für Kösker fest: die Gülen-Leute und die kurdische Arbeiterpartei PKK - alles Terroristen. Auch sei die Lage nicht so schlecht wie behauptet. Kösker war gerade noch in Antalya. Für die Hochzeit seiner Tochter hat er dort in den guten Hotels keinen Platz finden können – alles ausgebucht! Und in seiner Heimatstadt Gaziantep sei auch alles bestens – sogar mit den vielen Flüchtlingen gibt es keine Probleme. Alles andere sei nur eine Erfindung der Medien.