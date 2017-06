Video: rbb|24 | 28.03.17 | Sebastian Schneider / Friederike Schröter

Abstimmung über Verfassungsänderung - Wahllokal für fast 140.000 Türken in Berlin geöffnet

27.03.17 | 09:34 Uhr

Die in Deutschland lebenden Türken dürfen mitentscheiden, ob Präsident Erdogan künftig nicht nur Staats-, sondern auch Regierungschef ist. Abstimmen können sie seit Montag in deutschlandweit 13 Wahllokalen - eines davon steht in Berlin.



Zehntausende Türken, die in Ostdeutschland leben, können seit Montagmorgen in Berlin über die umstrittene Verfassungsreform ihres Landes abstimmen. Nach Angaben des Türkischen Generalkonsulats in Berlin sind 139.000 Türken aus der Hauptstadt, aus Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern wahlberechtigt.

Interview Interview | Türkei-Referendum in Deutschland - "Erdogan lenkt von der inhaltlichen Debatte ab" Knapp 100.000 in der Region lebende Türken können ab Montag über die Verfassungsreform in der Türkei abstimmen. Der Psychologe Hacı-Halil Uslucan erklärt, warum Präsident Erdogans Partei AKP unter türkischstämmigen Deutschen so viele Anhänger hat.

Bis zum 9. April sind für sie die Türen des Konsulats in der Heerstraße täglich - auch sonntags - von 09.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet. Die Türkische Gemeinde zu Berlin rechnet mit einer Wahlbeteiligung von etwa 40 Prozent der Wahlberechtigten. So viele haben an den Präsidentschaftswahlen im September 2015 teilgenommen. Insgesamt sind 1,4 Millionen Türken in Deutschland wahlberechtigt - mehr als in jedem anderen Lande außerhalb der Türkei. In Deutschland werden 13 Wahllokale geöffnet sein.

Konsulat für die Sicherheit zuständig

Für die Sicherheitsvorkehrungen wolle man die Entwicklungen bis zum Wahlbeginn am Montag "permanent im Blick behalten", sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres, Martin Pallgen. Für die Sicherheit im und unmittelbar um das Konsulat herum sei jedoch das Türkische Konsulat selbst zuständig.



"Begleitende Proteste auf Berlins Straßen wird die Polizei natürlich betreuen, damit die Leute ihr Recht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen können", sagte Polizeisprecher Michael Gassen. Aus dem Konsulat heißt es, man werde die Sicherheitsvorkehrungen in Zusammenarbeit mit den deutschen Sicherheitsbehörden treffen.



Fragen und Antworten zur türkischen Volksabstimmung Wer in Deutschland darf an der Volksabstimmung der Türkei teilnehmen? Laut Schätzungen des Statistischen Bundesamts leben in Deutschland rund 1,5 Millionen Personen mit türkischer Staatsangehörigkeit , die 2017 über 18 Jahre alt, also in der Türkei wahlberechtigt sind. In Berlin und Brandenburg gibt es laut hiesigem Amt für Statistik rund 94.000 registrierte Einwohner mit türkischer Staatsbürgerschaft im wahlfähigen Alter. Hinzu kommen laut Türkischem Generalkonsulat rund 42.500 Wähler aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen , die in diesem Konsularbezirk registriert sind. Die Türkische Gemeinde zu Berlin rechnet mit einer Wahlbeteiligung von etwa 40 Prozent der Wahlberechtigten. So viele haben an den Präsidentschaftswahlen im September 2015 teilgenommen.



Wie ist das Prozedere für die Wahlberechtigten? Wer noch nicht beim Türkischen Generalkonsulat in Berlin registriert ist oder eine neue Adresse hat, musste bis zum 15. Februar 2017 persönlich im Konsulat erscheinen und sich im Auslandswahlregister eintragen lassen. Wer schon für vergangene türkische Wahlen registriert war und noch am selben Ort wohnt, für den ist keine neue Registrierung notwendig. Türken können auf der Website der Obersten Türkischen Wahlbehörde (Yüksek Seçim Kurulu) nachsehen, ob sie registriert sind.



Wann und wo in Berlin wird die Abstimmung stattfinden? Die Stimmenabgabe für das Referendum findet in Deutschland vom 27. März bis 9. April 2017 auf dem Gelände des Generalkonsulats der Republik Türkei, Heerstraße 21, 14052 Berlin statt. Ein bestimmter Termin zur Stimmabgabe wie bei der Wahl in 2015 ist diesmal nicht nötig. Bis zum 9. April sind die Türen des Konsulats täglich - auch Sonntags - von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr geöffnet.

Wie werden die Türken in Deutschland voraussichtlich abstimmen? Bei der türkischen Präsidentschaftswahl im Jahr 2015 sind von etwa 1,4 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland rund 575.000 zur Wahl gegangen, also etwa 40 Prozent. 60 Prozent von ihnen haben damals die AKP gewählt. Bei einer ähnlich niedrigen Wahlbeteiligung könnte auch das Referendum in Deutschland mehrheitlich bejaht werden. Dabei geht man davon aus, dass es eine Mehrheit von andersdenkenden oder auch völlig apolitischen türkischstämmigen Menschen in Deutschland gibt.

Über was genau wird in dieser Volksabstimmung entschieden? Laut Hacı-Halil Uslucan, Migrationsforscher und Professor für Moderne Türkeistudien, geht es im Detail "um die Änderung von 18 Artikeln der türkischen Verfassung. Kern dabei ist, dass die Macht auf das Staatsoberhaupt konzentriert wird: Erdogan – und wer immer ihm folgt – ist dann zugleich Parteivorsitzender, Ministerpräsident und Staatspräsident. Er braucht das Parlament nicht mehr, um bestimmte Gesetze durchzusetzen, kann das Parlament sogar jederzeit auflösen. Er ernennt seine Minister und Stellvertreter selbst und entscheidet über die Wahl der Universitätsrektoren und einen Teil der Verfassungsrichter."

Wie laufen die Stimmabgabe und die -auszählung ab? Für die Abstimmung in der diplomatischen Vertretung wird eine Wahlkommission eingesetzt. Dazu gehören laut Konsulat der Generalkonsul, ein Beamter sowie je ein Vertreter aus den drei Parteien mit den meisten Stimmen. Das sind in diesem Fall die Regierungspartei AKP, die sozialdemokratische Oppositionspartei CHP sowie die ultranationalistische MHP. An jeder Wahlkabine werden zwei Wahlhelfer vom öffentlichen Dienst und je ein Vertreter aus den drei Parteien als Wahlbeobachter eingesetzt. Nach dem 9. April werden die Stimmen mit dem Flugzeug zur Auszählung in die Türkei geschickt.



So stimmen Türkischstämmige in Berlin ab

Demet aus Charlottenburg stimmt mit " Nein ", weil sie weiter eine parlamentarische Demokratie will. "Die ganze Macht soll nicht in einer Hand liegen", sagt sie.



Mit " Nein " hat Birol aus Charlottenburg gestimmt. "Das bisherige System war gut und ist auch in vielen anderen Ländern erprobt", sagt er.



Elsmas, Fatma und Serpir aus Charlottenburg und Moabit sind gegen die geplanten Verfassungsänderungen von Erdogan. "Das geht in Richtung Diktatur und das wollen wir nicht", sagen sie.



Gün aus Kreuzberg stimmt den Verfassungsänderungen zu . "Weil ich ein Osmane bin. Bisher wird die Türkei von anderen Ländern fremdbestimmt", sagt er.



Senol aus Kreuzberg will, "dass die Regierung entscheidungsfähig bleibt und andere Parteien nicht alles blockieren." Deswegen stimmt er mit " Ja ".



Ismail aus Kreuzberg stimmt mit "Ja". "Für mich ist es keine Diktatur, sondern nur eine Systemerweiterung". | Weitere Bildergalerien

Sendung: Inforadio, 27.03.2017, 8:21 Uhr