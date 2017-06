Ein sattes Plus von fünf Prozentpunkten - dieses Ergebnis für die CDU bei der Landtagswahl im Saarland freut auch Christdemokraten in Berlin und Brandenburg. Die SPD verlor bei der Wahl, der "Schulz-Effekt" blieb aus - doch bei den Sozialdemokraten gibt man sich gelassen.

Der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers hat den klaren Wahlsieg der Union bei der Landtagswahl im Saarland als "starkes Signal" bezeichnet [Ergebnisse auf tagesschau.de]. "Das ist ein großartiges Ergebnis", sagte Evers am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die SPD sei für ihre "rot-roten Flirts" abgestraft worden.



Der CDU-Wahlerfolg im Saarland mache auch der Partei in Berlin Mut für den Bundestagswahlkampf. "Starke Frauen an der Spitze zahlen sich aus", sagte er mit Blick auf die am Samstag gekürte Berliner CDU-Spitzenkandidatin Monika Grütters. "Die Berliner CDU hat für die Bundestagswahl am 24. September eine starke Mannschaft und gute Konzepte."