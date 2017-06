Kaum jemand ist begeistert über das Containerdorf für Geflüchtete, das seit Februar aufgebaut wird. Am deutlichsten zeigten das Symphatisanten und Initiatoren des Volksentscheids 100% Tempelhofer Feld. Mareike Witt hat Sorge, dass das Wohndorf der Anfang einer Feldbebauung ist:

Für Asylanträge gelten einheitliche Kriterien. Doch die Bamf-Außenstellen entscheiden sich, so eine Studie, von Land zu Land verschieden. Berlin und Brandenburg etwa erkennen deutlich weniger Asylbewerber an als andere. Diskriminierung? Einzelfallentscheidungen, sagt das Ministerium.

Asylanträge in Berlin scheitern viel öfter als etwa in Bremen

"Integration statt Ghetto" stand auf einem großen Plakat, das der Verein in dem sehr gut gefüllten Theatersaal des Heimathafens Neukölln aufgehängt hatte. Ein umzäuntes Containerdorf am Feldrand mache es den Geflüchteten weiterhin schwer in Berlin anzukommen, meinte eine Anwohnerin bei der dortigen Bürgerversammlung. Sie wünsche sich, dass die Flüchtlinge lieber Wohnungen und Häuser bekämen. Dadurch seien sie leichter zu integrieren.

Dafür zeigte die zuständige Sozialsenator Elke Breitenbach Verständnis. Zwei Stunden informierte sie mit anderen Senatsvertretern und zwei Bezirksbürgermeisterinnen die Anwohner. Sie würde die Geflüchteten auch lieber in Wohnungen unterbringen, so Breitenbach: "Diese Übergangslösung wurde im letzten Jahr vom alten Senat entschieden. Wir müssen diese Menschen aus den Turnhallen und den prekären Unterkünften rausholen und dafür haben wir jetzt erstmal nur die Tempohomes und die modularen Unterkünfte."