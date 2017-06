In Berlin wird ein Sonderbeauftragter das Handeln der Sicherheitsbehörden und mögliche Fehler vor dem Terroranschlag des Tunesiers Anis Amri auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche untersuchen. Der Berliner Senat beschloss am Dienstag die Berufung eines externen Fachmanns. Nach Informationen des rbb aus Senatskreisen ist die Wahl auf den pensionierten Bundesanwalt Bruno Jost gefallen.

Am 19. Dezember raste Amri dann mit einem gekaperten Laster in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Kurz darauf wurde er auf der Flucht in Mailand von Polizisten erschossen.



FDP und AfD im Abgeordnetenhaus fordern einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Fall Amri. In Nordrhein-Westfalen tagt ein solcher Untersuchungsausschuss bereits. Dort hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Dienstag erklärt, Amri hätte in vor dem Attentat womöglich in Sicherungshaft genommen werden können [mehr Informationen auf tagesschau.de].



Die rot-rot-grüne Koalition war bislang ebenso dagegen wie die CDU, die bis zum Regierungswechsel Anfang Dezember den Innensenator stellte. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Dienstag dazu, es gehe darum, bei der Untersuchung jenseits parteipolitischer Debatten schnell voranzukommen, um rasch Lehren ziehen zu können. "Da halten wir den Weg über einen Sonderbeauftragten für den sachgerechteren."