Große Differenzen - Asylanträge in Berlin scheitern viel öfter als etwa in Bremen

27.03.17 | 14:29 Uhr

Für Asylanträge gelten einheitliche Kriterien. Doch die Bamf-Außenstellen entscheiden sich, so eine Studie, von Land zu Land verschieden. Berlin und Brandenburg etwa erkennen deutlich weniger Asylbewerber an als andere. Diskriminierung? Einzelfallentscheidungen, sagt das Ministerium.

Die Frage, ob ein Asylbewerber als Flüchtling anerkannt wird, hängt offensichtlich nicht nur von seinen Fluchtgründen ab, sondern auch davon, wo in Deutschland sein Antrag gestellt und entschieden wird. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Studie der Universität Konstanz hervor. Demnach gibt es trotz eigentlich einheitlicher Regeln teils drastische Unterschiede zwischen den Anerkennungsquoten der einzelnen Bundesländer. Es lässt sich, so die Autoren der Studie, "durchaus von einer positiven bzw. negativen Diskriminierung durch die Entscheider in den Außenstellen des BAMF sprechen." "Berlin, Brandenburg und Sachsen weisen eine signifikant niedrigere Anerkennungsquote auf, während in Bremen, Schleswig-Holstein und dem Saarland Asylgesuche signifikant öfter positiv entschieden werden", so die Studienmacher. Sie hätten im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass gerade in Berlin und Brandenburg so viel negative Diskriminierung stattfinde. "Da hatten wir andere erwartet", sagte Studienverfasser Gerald Schneider rbb|24.

Unsere Ergebnisse von Paneldaten zwischen 2010 und 2015 belegen, dass die Unterschiede zwischen den Ländern beträchtlich sind und dass unter anderem die letztjährige Fremdenfeindlichkeit die Anerkennungsquote im Folgejahr verringert." Aus "Anerkennungsquoten von Flüchtlingen im bundesdeutschen Vergleich, 2010-2015"

Autoren sprechen von "Asyl-Lotterie"

Den Angaben zufolge waren in den Jahren 2010 bis 2015 die Länder Sachsen mit 26,9 Prozent und Berlin mit nur 24,6 Prozent Schlusslichter bei den Anerkennungsquoten. Das Saarland mit 69 Prozent und Bremen mit 55,7 Prozent hingegen waren im gleichen Zeitraum Spitzenreiter. Dieser Unterschied sei im Untersuchungszeitraum auch bezogen auf einzelne Jahre grundsätzlich erhalten geblieben, obwohl die Anerkennungsquote bundesweit von 2010 bis 2015 stark anstieg. Tendenziell habe sich die Differenz sogar noch verstärkt. Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) nehmen - so die Autoren der Studie, Lisa Riedel und Gerald Schneider - demnach offensichtlich in ihren Entscheidungen über Asylanträge Rücksicht auf "wahrgenommene Befindlichkeiten" des Bundeslandes, indem das jeweilige Entscheidungszentrum der Bundesbehörde angesiedelt ist. Die Autoren sprechen von einer "Asyl-Lotterie", da das Schicksal der Antragsteller offensichtlich stark von der Zuteilung zu einem bestimmten Bundesland abhängt. Der Studie zufolge ergaben sich für Flüchtlinge aus Syrien relativ ausgeglichene Anerkennungsquoten. Größere Differenzen gab es jedoch bei Flüchtlingen aus Irak und Afghanistan. So wurden in Niedersachsen 75,5 Prozent der Asylanträge aus dem Irak anerkannt, in Sachsen-Anhalt dagegen nur 37,5 Prozent. In Nordrhein-Westfalen betrug die Anerkennungsquote für Flüchtlinge aus Afghanistan 34,4 Prozent, in Brandenburg jedoch nur zehn Prozent.

Genannte Zahlen eignen sich nicht für den Vergleich, sagt das Bamf

Dass es von Bundesland zu Bundesland tatsächlich zu unterschiedlichen Entscheidungen und damit auch zu divergierenden Schutzquoten für Asylantragsteller kommt, liegt nach Ansicht des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge jedoch auch daran, dass nicht jedes Herkunftsland in jedem Bundesland (gleich stark) bearbeitet werde. So könne es passieren "dass zu einem bestimmten Zeitpunkt besonders viele Schutzbedürfte aus einer Region eines Herkunftslandes nach Deutschland kommen und zum überwiegenden Teil im Rahmen der Weiterverteilung in einem Bundesland ihr Asylantrag bearbeitet wird". Die Pressesprecherin des Bamf, Edith Avram, hält die von der Studie genannten Zahlen für nicht geeignet, um die Anerkennungsquoten zu vergleichen. Sie spiegelten unterschiedliche Krisen auf der Welt und damit geänderte Fluchtursachen und viele andere Parameter nicht wieder. Avram betont: "Jede Prüfung eines Asylverfahrens ist eine individuelle Einzelfallprüfung nach Recht und Gesetz und anhand der vorgetragenen Fluchtgründe, hinterlegten Dokumente und intensiver Recherchen". So könnten auch bei Personen aus dem gleichem Herkunftsland – bei auf den ersten Blick ähnlichen Fallkonstellationen - die individuellen Umstände zu unterschiedlichen Entscheidungen führen.



Die Anerkennungs- bzw. Ablehnungsquote in Prozent ergibt sich aus den Zahlen von 2010-2015. Die durchschnittliche Annerkennungs- bzw. Ablehnungsquote gilt pro Jahr im Schnitt.



Stimmung wirkt sich auf Bamf-Mitarbeiter aus

Die Forscher der Universität Konstanz stellen in ihren Untersuchungsergebnissen dagegen einen Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Anerkennungsquoten und sozioökonomischen Merkmalen der Bundesländer her. So ist die Quote in Ländern mit höherer Einwohnerzahl oder solchen mit relativ niedriger Arbeitslosenquote höher als in Ländern mit weniger Einwohnern oder mit relativ hoher Arbeitslosenquote. "Paradoxerweise sind es jedoch Bundesländer mit einer höheren Schuldenlast pro Einwohner, die eine höhere Anerkennungswahrscheinlichkeit verzeichnen."

Eine Ungleichbehandlung ist vor allem auch deshalb problematisch, weil die Asylsuchenden keine Chance haben, die Außenstelle des BAMF, die über ihr Gesuch entscheidet, selbst zu wählen. Das heißt, sie können einer tatsächlichen Diskriminierung kaum entkommen." Aus "Anerkennungsquoten von Flüchtlingen im bundesdeutschen Vergleich, 2010-2015"

Besonders gering ist die Anerkennungsquote der Studie zufolge auch in Bundesländern, in denen eine verhältnismäßig hohe Zahl fremdenfeindlicher Übergriffe registriert wurde. Den Wissenschaftlern zufolge wirkt sich eine rechtsextreme Stimmung in Teilen der Bevölkerung eines Bundeslandes möglicherweise auch auf Entscheidungen in den dort angesiedelten Bamf-Außenstellen aus, folgern die Konstanzer Wissenschaftler.

Handlungsspielräume sollten überdacht werden

Doch "eine Bundesbehörde sollte unabhängig von Befindlichkeiten in einem Bundesland entscheiden", kritisierte Autor Gerald Schneider diesen Befund. Er sprach sich dafür aus, den Handlungsspielraum des einzelnen Entscheiders einzuschränken. Außerdem sollten die Entscheidungen sowohl individuell wie auch bezogen auf die jeweiligen Bamf-Außenstellen einem Monitoring unterzogen werden, um so "die Grundlage für größere Transparenz" zu legen.