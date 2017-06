Studenten, Flüchtlinge, Alleinerziehende - Menschen, die auf Essensausgabestellen angewiesen sind, gibt es in weiten Teilen der Gesellschaft. Die Tafeln rechnen in Zukunft zudem mit immer mehr bedürftigen Rentnern. Der Bundesverband schlägt Alarm.

Der Bundesverband der mehr als 900 Tafeln in Deutschland rechnet mit deutlich mehr bedürftigen Rentnern. Bis 2030 werde eine große Zahl von Senioren auf die Essensausgabestellen zukommen, sagte der Bundesvorsitzende Jochen Brühl am Dienstag in Potsdam.

Brühl forderte indes mehr politisches Engagement gegen Armut. "Das Thema Verteilungsgerechtigkeit muss auf die Agenda", sagte er.