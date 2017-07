Video: Abendschau | 27.04.2017 | Kerstin Breinig

Demonstrationen am 1. Mai - Berliner Polizei will unangemeldete Demo tolerieren

27.04.17 | 17:55 Uhr

Am Maifeiertag wird es mehrere Demonstrationen in Berlin und Brandenburg geben. Eine Demo von Linksautonomen in Kreuzberg will die Polizei tolerieren, auch wenn diese nicht angemeldet ist. In der Hauptstadt herrschen verstärkte Sicherheitsmaßnahmen.

Die Berliner Polizei ist bereit, auch eine nicht angemeldete linksextreme Demonstration am 1. Mai in Kreuzberg zu tolerieren. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Donnerstag, die Polizei sei der Garant für die Versammlungsfreiheit. Auch Polizeipräsident Klaus Kandt und Einsatzleiter Siegfried-Peter Wulff hoben die Bedeutung des Demonstrationsrechtes hervor. Es hieß aber auch: Entscheidend sei die Sicherheit auf dem Kreuzberger Straßenfest Myfest.

Polizei will erst kurz vor 18 Uhr entscheiden

Die Veranstalter der linksautonomen Demonstration am Maifeiertag haben ihre Kundgebung offiziell nicht angemeldet und wollen mit der Polizei auch nicht über eine Route verhandeln. Stattdessen wurde im Internet eine Route veröffentlicht [externer Link], die auch über das traditionelle Myfest führen soll. Die Polizei will über eine mögliche Strecke der 18 Uhr beginnenden Demonstration erst kurz vor Beginn entscheiden, sagte Wulff. GdP-Landesvorsitzende Kerstin Philipp sagte am Donnerstag: "Es ist natürlich klar, dass man aus Sicherheitsaspekten nicht Zehntausende durch das Myfest spazieren lassen kann und es auch nicht tun wird". Dass die Demonstration von den Veranstaltern nicht angemeldet werde, sei aber kein Problem. "Für die Arbeit der Polizei macht es keinen Unterschied", sagte Philipp.

DGB hält mehrere Kundgebungen in Brandenburg ab

In Berlin sind zudem eine Reihe weiterer Demonstrationen geplant, wie etwa vom Deutschen Gewerkschaftsbund, DGB, in Berlin-Mitte. [Einen Überblick finden Sie am Ende des Artikels.] Die Gewerkschaft will das Thema soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihrer Kundgebungen rücken. Der DGB ruft zum 1. Mai - dem Tag der Arbeit - auch in vielen Städten Brandenburgs zu Kundgebungen auf. Aktionen sind am Montag zum Beispiel in Potsdam und Cottbus geplant. In Frankfurt (Oder) wird wegen des gleichzeitig stattfindenden Brückenfestes eine hohe Teilnehmerzahl erwartet. Auch in Eberswalde ist eine DGB-Veranstaltung vorgesehen. Thematisiert wird dort laut Gewerkschaft das insolvente Bahnwerk und das von der Schließung bedrohte Tramper Werk des Windkraftanlagen-Herstellers Senvion.

Keine Betonpoller am Myfest

Nach dem Lkw-Anschlag vom Breitscheidplatz kurz vor Weihnachten will die Berliner Polizei mit einer Reihe von Maßnahmen das Risiko terroristischer Angriffe senken. Neben dem allgemeinen Fahrverbot für große Lastwagen an Feiertagen gilt in einer weiten Umgebung des Myfestes auch ein Verbot für kleinere Laster, teilte die Polizei mit. Nur Anwohner mit Fahrzeugen unter 3,5 Tonnen Gewicht dürften die Sperrzone befahren. Innerhalb eines Sperrkreises gibt es demnach nochmals eine rote Zone, in der die Polizei schärfer kontrolliert.



Der eigentliche Bereich des Myfestes wird für Autos komplett gesperrt. Auf den großen Zufahrtsstraßen will die Polizei ihre Fahrzeuge zum Teil versetzt abstellen, um Autofahrer zum langsamen Fahren zu zwingen. Betonpoller rund um das Fest werden wegen der Fluchtwege nicht aufgestellt.

Veranstaltungen zur Walpurgisnacht und 1. Mai in Berlin 30. April: Walpurgisnacht Antikapitalistische Demonstration Zeitpunkt: 16 Uhr Start: Leopoldplatz (Wedding)

1. Mai: DGB-Demonstration Traditionelle Demo der Gewerkschaften

Zeitpunkt: 10 Uhr Start: Hackescher Markt (Mitte) Kundgebung und Kinderfest Zeitpunkt: 12 Uhr Start: Brandenburgr Tor (Mitte) Infos online [dgb.de]



MyFest Kundgebung und Veranstaltungen

Zeitpunkt: 12-22 Uhr Start: Oranienplatz/Mariannenplatz (Kreuzberg) Infos und Programm online [myfest36.de]

1. Revolutionäre 1. Mai Demonstration - angemeldet "Solidarität und Befreiung international!"

Zeitpunkt: 16 Uhr Start: Lausitzer Platz (Keuzberg)

Ziel: Oranienplatz (genehmigt nur bis 50 Meter vorm Kottbuser Tor)

2. Revolutionäre 1. Mai Demonstration - unangemeldet "Ungehorsam sein, unseren Widerstand auf die Straße tragen!"

Zeitpunkt: 18 Uhr Start: Oranienplatz

Ziel: Spreewaldplatz



1. Mai Demo "Jugendwiderstand" "Heraus zum roten 1. Mai"

Zeitpunkt: 13 Uhr Start: Karl-Marx-Platz (Neukölln)



Volksfest der AfD Zeitpunkt: 11.30 Uhr Ort: Bürgerpark Pankow



Gegendemo zu AfD-Fest Protestdemo und Kundgebung Zeitpunkt: 12.30 Uhr Start: Bürgerpark Pankow



Kundgebung "Berlin solidarisch gegen Nazis" Zeitpunkt: 10 Uhr Start: Antonplatz Weißensee