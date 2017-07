traurig Berlin Mittwoch, 19.04.2017 | 16:08 Uhr

100 Tage im Amt und nichts passiert außer Peinlichkeiten

wie

Stasi als Staatssekretär

ICC ohne Kongresse anstatt genutzt als Unterkunft

BRR immer noch Eröffnungstermin

RB Müller mischt sich in Außenpolitik ein und verzichtet auf Trauerbeweis for St. Petersburg und läßt das mit einer Lüge begründen



Zudem wird der RB auch wie bei Tempelhof voll versagen denn dort hat ihn ja eine Abstimmung seine Ziele als Bausenator auf Null gesetzt wie es auch in Tegel kommen wird ;-)



Bald vier Millionen Einwohner

Luftverschmutzung

Verkehrschaos wie nie

und der Senat handelt und referiert wie eine Dorfregierung



schade, schade um diese schöne Stadt

in der es erst gut ist, so denke ich, wenn alle pleite sind wie der Senat