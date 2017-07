Audio: Inforadio | 19.04.2017 | Nina Amin

100-Tage-Programm von R2G - Bürgerämter verbessert, sozialverträgliches Wohnen: na ja!

18.04.17 | 12:07 Uhr

Am 10. Januar beschloss der Berliner Senat sein 100-Tage-Programm. Die dringendsten Probleme der Stadt sollten darin angegangen werden, unter anderem marode Schulen und Warteschlangen in Bürgerämtern. Doch was wurde tatsächlich umgesetzt? Von Nina Amin

Unterbringung in Notunterkünften beenden - Turnhallen freiziehen:

1.600 Geflüchtete sollten aus den Turnhallen in bessere Unterkünfte ziehen, Sportler und Schulkinder in ihren Hallen nach deren Sanierung wieder Sport machen können. Das hat die neue Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) zusammen mit dem schon länger amtierenden Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) umgesetzt. Die weit größere Herausforderung des Senats bleibt allerdings noch zu erledigen: 13.000 Frauen, Männer und Kinder leben nach wie vor in Notunterkünften wie dem ICC oder den Hangars und müssen besser untergebracht werden.

Marode Schulen sanieren - dringend benötigter Schulneubau:

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) kann nach 100 Tagen für ihr Ressort wohl die größten Erfolge verbuchen - zumindest auf dem Papier. Um Schulneubau und Sanierung zu beschleunigen, fließt deutlich mehr Geld: 830 Millionen Euro stehen dieses Jahr zu Verfügung. Die Liste mit den dringendsten Bauvorhaben ist fertig. Aber ein wesentlicher Baustein fehlt noch: Das geplante landeseigene Unternehmen, das für die Umsetzung zuständig sein soll, verzögert sich und kommt vermutlich erst im nächsten Jahr. Es wird aber dringend gebraucht. Den Bezirken fehlen nämlich das Personal und die Handwerker, um die Schulen letztendlich zu bauen.

Wartezeiten in Bürgerämtern reduzieren - mehr Sicherheit am Alex:

Die Situation in den Bürgerämtern hat sich verbessert. Innerhalb von zwei Wochen bekommt man berlinweit einen Termin. Damit ist ein Ziel des 100-Tage-Programms erreicht. Eine Herausforderung für den rot-rot-grünen Senat bleibt es, die Dienstleistungen der Bürgerämter weiterzuentwickeln und die Digitalisierung voranzutreiben. Im 100-Tage-Programm steht auch, eine neue Wache am Alexanderplatz solle her: 24 Stunden geöffnet, mitten auf dem Platz, gleich neben dem Brunnen. Ende des Jahres soll es losgehen. Ganz durch sei die Planung aber noch nicht, heißt es aus der Innenverwaltung. Es gebe noch Abstimmungsbedarf mit dem Bezirk. Der hatte aus städtebaulicher Sicht noch Bedenken wegen des geplanten Standorts.

Sozialverträgliche Mieten - Wohnungsneubau fördern:

Trotz Wachstums sollen die Mieten in Berlin bezahlbar bleiben. Das ist eines der Hauptanliegen von Rot-Rot-Grün. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) hat die geplanten Mieterhöhungen im sozialen Wohnungsbau zum April zunächst ausgesetzt. Noch nicht gelöst ist die Frage, wie das Gleichgewicht zwischen dem Neubau teurer Wohnungen und sozialverträglichen Mieten in der Stadt gefunden werden kann. Dieses Problem war aber auch nicht in 100 Tage zu lösen. Der Senat will Investoren dazu bringen, immer auch einen bestimmten Anteil gebauter Flächen für Sozialwohnungen bereitzustellen. Kritiker befürchten, das verschrecke die Investoren.