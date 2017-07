110 Berliner kämpften bislang für Terrororganisation IS

110 Personen "mit Berlin-Bezug" sind seit 2012 in Richtung Syrien oder Irak gereist, um sich dem "Islamischen Staat" (IS) anzuschließen. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Antwort der Berliner Innenverwaltung auf eine parlamentarischsche Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck hervor.

Etwa ein Fünftel der 110 Personen ist demnach weiblich. Zur Staatsangehörigkeit der aus Berlin ausgereisten Kämpfer der Terrororganisation seien keine Daten erhoben worden, eine Aufschlüsselung nach Bezirken gebe es ebenfalls nicht. Auch gebe es in der Mehrzahl keine gesicherten Erkenntnisse über die Reiserouten. "In der Regel" seien die Personen Richtung Türkei ausgereist, um von dort nach Syrien oder in den Irak zu gelangen.



Mehr als die Hälfte der ausgereisten Personen sei wieder nach Berlin zurückgekehrt, hieß es weiter.