Gewaltandrohung - oh nein, die armen, friedlichen Nazis. Sich mal wieder als Opfer verstanden zu wissen, während man das, was auf rechten Demos so alles passiert, nicht einmal erwähnt. Werfen Sie ruhig weiter Anderen vor, mit zweierlei Maß zu handhaben.



Wer an einer unangemeldetetn Demonstration teilnimmt, begeht eine Straftat. Deswegen greift die Polizei da zu Recht durch und zwar nicht nur bei den Rechten.



Gentrifizierung ist ein so weitreichendes Feld, wogegen mit guten Argumenten geworben werden kann, nicht mit Gewalt und Co.



Die vorläufige Ablehnung einer Route ist nicht gleichzusetzen mit dem Verbot einer Demonstration als Ganzes. Denn das wäre u.U. ermessens- und tendenziell verfassungswidrig - was allerdings schon vorgekommen ist.



In solchen Fällen wäre das Verwaltungsgericht anzurufen wegen des Erlasses einer einstweiligen Anordnung, um schließlich zu einer Fortsetzungsfeststellungsklage vorzustoßen. Man sollte meinen, es gäbe dafür genügend linke Juristen...