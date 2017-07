Unter dem Slogan "Free Deniz!" haben Teilnehmer eines Autokorsos in Berlin für Pressefreiheit in der Türkei demonstriert. Rund drei Dutzend Autos fuhren am Sonntag von der Karl-Marx-Allee durch Kreuzberg zur türkischen Botschaft in der Tiergartenstraße. Zu der Aktion aufgerufen hatten die Vorwärts-Liederfreunde der SPD.