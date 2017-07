Woife 66 Haimhausen Freitag, 14.04.2017 | 00:18 Uhr

Nur noch der reine Irrsinn!

Euro 5 plus wird immer noch als Neuwagen verkauft.

Und ist ein Batterieauto wirklich Umwelt schonend - wie war das mit der Batterie Herstellung und Entsorgung - eine total grüne Sache! Und verstehe ich das richtig unsere Nachbarn in Österreich oder Osteuropa haben besser Lungen als wir und halten ja so eine Euro 5 plus Dreckschleuder aus. Aber ein Euro 6 300 PS und mehr Motor ( Audi, BMW, Mercedes, Porsche usw.) in der Innenstadt ist okay oder das schlecht gewarteten KFZ die eine Ölwolke hinter sich herziehen. Ich sagen gleiches Recht für alle, Einfahrtsrecht für alle KFZ die nicht älter als 15 Jahren sind, in belasteten Gebieten. Denn jetzt fahren KFZ rum die zum teil deutlich älter sind und die gehören zuerst weg und nicht eine aktuelles Euro 5 KFZ.