Berlin soll vom Bund den Zuschlag für das Dragonerareal erhalten. Nach rbb-Informationen wurde das bei den Verhandlungen um den Hauptstadtfinanzierungsvertrag entschieden. Das Baugrundstück in Kreuzberger Filetlage war zunächst einem Investor zugesprochen worden.

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) äußerte sich am Donnerstag noch sehr zurückhaltend zu dem Deal: "Verträge sind erst Verträge, wenn sie unterzeichnet sind", teilte er dem rbb mit.

Nach fast anderthalb Jahren Verhandlungen hat sich Berlin nun offenbar doch durchgesetzt. Das Land bekommt vom Bund das Dragoner-Areal am Mehringdamm im Stadtteil Kreuzberg. Nach Informationen des rbb wurde das im Zuge der Verhandlungen über einen Hauptstadt-Finanzierungsvertrag entschieden. Der soll im Mai unterzeichnet werden. Zuerst hatte die B.Z . berichtet.

Kostenlos wird die Übertragung des Grundstücks wohl nicht. Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Haushaltsexperte Schulz sagte dem rbb: "Das ist keine Geschenk vom Bund an das Land Berlin, sondern das ist Teil einer Vereinbarung. Natürlich ist es so, dass das Land Berlin viele Leistungen für den Bund übernimmt, gerade im Bereich Kultur und Sicherheit für die Hauptstadt. In diesem Zusammenhang ist das sozusagen verrechnet worden."