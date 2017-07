Für die Bundestagswahl und den Volksentscheid zur Offenhaltung des Flughafens Tegel sucht Berlin 21.000 Wahlhelfer. Sie würden am 24. September in den Wahllokalen und bei der Auszählung der Stimmen gebraucht, teilte die Landeswahlleitung am Mittwoch mit.

In jedem Wahllokal arbeiten in der Regel sieben Ehrenamtliche. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt und deutsche Staatsbürger sein - auch wer nicht in Berlin wohnt, kann sich bewerben. Besonderes Fachwissen werde nicht vorausgesetzt. Für den Einsatz zahlt Berlin ein sogenanntes Erfrischungsgeld von 50 Euro.



Wer bei den Wahlen helfen will, kann sich auf der Internetseite der Landeswahlleiterin wahlen-berlin.de, am Wahlhelfer-Telefon 90 21 – 21 21 oder unter per Mail unter wahlhelfer@wahlen-berlin.de anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen.