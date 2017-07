Auf eine Anfrage des CDU-Bundestagsabgeordneten Kai Wegner erklärte das Ministerium, dass der Berliner Verfassungsschutz und die Berliner Polizei schon am 7. März 2017 vom Bundesamt für Verfassungsschutz über die Liste informiert worden seien. Zudem sei das Thema bei einer Sondersitzung des "Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrums" am 10. März 2017 besprochen worden. An dieser Sitzung sollen auch Berliner Behördenvertreter teilgenommen haben.

Die CDU fordert vom Senat deshalb eine "lückenlose" Aufklärung der Vorgänge und fragt unter anderem, warum die Betroffenen erst so spät informiert wurden. "Das Behördenversagen in Berlin ist noch schlimmer als befürchtet", sagte Wegner dazu. "Augenscheinlich hat Senator Geisel seine Verwaltung nicht im Griff. Hier müssen Konsequenzen folgen.

Die 25 Berliner Betroffenen, darunter die CDU-Abgeordnete Emine Demirbüken-Wegner aus Reinickendorf , waren allerdings erst rund drei Wochen später am 29. März informiert worden, dass ihre Namen auf der Liste des türkischen Geheimdienstes stehen. Auch Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte zuletzt angegeben, erst am 29. März von der Bespitzelungsliste erfahren zu haben.

Geisels Sprecher Martin Pallgen räumte ein: "Das Informationsmanagement der Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene war nicht optimal. Wir erwarten von den Berliner Sicherheitsbehörden ein anderes Informationsverhalten und haben das intern auch sehr deutlich gemacht. In Zukunft darf sich so etwas nicht wiederholen."

Pallgen nannte es zugleich ein "etwas zu durchsichtiges Manöver", dass die CDU nun Geisel in den Fokus der Kritik stelle. "Dem Vernehmen nach hat auch die Bundeskanzlerin von der CDU erst am Tag der Berichterstattung in der 'Süddeutschen Zeitung' von der Existenz der Liste erfahren", so der Sprecher.

Sendung: Inforadio, 05.04.2017, 17:43 Uhr