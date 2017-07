Acht Projekte will Brandenburg im Nationalen Hochwasserschutzprogramm angehen. Geplant seien vor allem präventive Maßnahmen zum Schutz vor Unwetterkatastrophen, betonte Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts.

Bis 2027 werden mehr als 300 Millionen Euro für Vorhaben an Elbe, Oder, Havel und Schwarze Elster veranschlagt. In der Lenzer Wische an der Elbe soll auf 2200 Hektar auf Brandenburger und auf 2200 Hektar auf dem Gebiet von Mecklenburg-Vorpommern Platz für 43 Millionen Kubikmeter Wasser geschaffen werden.

Neue Bewirtschaftung der Havelpolder werden derzeit erarbeitet, ebenso für die Polder an der Oder an der Ziltendorfer und der Neuzeller Niederung. An der Schwarzen Elster sind Möglichkeiten zur Deichrückverlegung in Gespräch. Auch die Nutzung von Tagebaurestseen

zur Aufnahem von Hochwasser gehört zu den Vorhaben.

