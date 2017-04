Video: Abendschau | 28.04.2017

Protestkorso durchs Regierungsviertel - Bundestags-Fahrer kämpfen um ihre Jobs

28.04.17 | 19:16 Uhr

Eine lange Schlange schwarzer Limousinen fährt am Freitag mit Polizeieskorte durch das Regierungsviertel. Der Anlass ist kein Staatsbesuch: Rund 60 Fahrer des Bundestags-Fahrdienstes protestieren mit diesem Autokorso für ihre Jobs. Von Robin Avram

Als Ralph Ungefroren am Brandenburger Tor wendet, zeigt er aufgeregt auf die gegenüberliegende Fahrspur: "Schauen Sie mal, wir legen ganz Unter den Linden lahm", ruft der RocVin-Betriebsrat und freut sich. Ein schwarzer Mercedes nach dem anderen fährt um den Bogen am Brandenburger Tor, rund sechzig Limousinen, am Schluss die Polizei, die den ungewöhnlichen Zug mit Blaulicht sichert. Die Passanten auf den Bürgersteigen schauen neugierig: Welcher Staatsgast hier wohl durch die Stadt rollt?

Doch in den blank polierten Dienst-Limousinen sitzen an diesem Freitag keine Prominenten, keine gewählten Volkvertreter - sondern einzig und allein die Fahrer der Mächtigen. Seit teilweise fast 20 Jahren kutschieren sie die derzeit 630 Bundestagsabgeordneten zu Terminen, zum Flughafen oder nach Hause. Doch nun müssen viele von ihnen um ihre berufliche Zukunft bangen.

240 Arbeitsplätze sind in Gefahr, warnen die RocVin-Fahrer

Eigentlich sollten Arbeitsbedingungen der Fahrer verbessert werden

Der Grund: Der Ältestenrat des Bundestages beschloss im Januar 2016, den Bundestags-Fahrservice zum 1. August 2017 neu zu vergeben - an den Bundeswehr-Fuhrpark Service. Verbunden war das mit der Erwartung, mehr Elektroautos einzusetzen - aber auch die Arbeitsbedingungen der Fahrer sollten sich verbessern. Denn RocVin, der bisherige Dienstleister, stand in der Kritik, weil er seine Beschäftigten lange nur knapp über Mindestlohn zahlte. Durch den Einsatz von Betriebsrat und Verdi besserte sich das, erzählen Fahrer - doch zu spät. Das Tragische dabei ist: Statt besseren Arbeitsbedingungen droht vielen Fahrern nun der Verlust ihrer Vollzeit-Jobs. Nach dem Protestkorso durch das Regierungsviertel haben sie ihre Limousinen neben dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus brav am Straßenrand geparkt, um die Fluchtwege frei zu halten. Die rund 60 Männer tragen ihre Dienstkleidung: schwarze Anzüge, weiße Hemden und blaue Krawatten, viele sind schon älter. Mit Verdi-Flaggen in der Hand versammeln sie sich vor dem Lüders-Haus, in dem die Abgeordneten ihre Büros haben, und entrollen ein Protest-Plakat, auf dem steht "Von der Politik allein gelassen". Susanne Stumpenhusen, immerhin die Verdi-Landeschefin, ist gekommen, um den Fahrern Mut zu machen. Sie ruft: "Bundestagspräsident Lammert hat zugesagt, dass man Euch eine Perspektive bietet. Wir bleiben dran, damit das auch passiert."



Feiner Zwirn - unsichere Zukunft: RocVin-Fahrer bei der Protest-Kundgebung vor dem Lüders-Haus, in dem die Bundestagsabgeordneten ihre Büros haben

Familienfreundliche Arbeitszeiten? Fehlanzeige

Denn bislang haben laut dem RocVin-Betriebsrat Mike Eberschulz erst rund 20 Fahrer von der BwFuhrpark das Angebot erhalten, weiterhin Vollzeit zu fahren. Die anderen Fahrer haben nur Angebote für Teilzeit- und Minijobs bekommen. Bei RocVin haben immerhin rund drei mal so viele Fahrer Vollzeit-Stellen, vor allem sie fürchten nun um ihre Jobs. "Das Geld reicht nicht mehr zum Leben, wenn ich nur noch Teilzeit fahren kann", fürchtet einer. "Wir fordern eine klare Zusage, hey Mitarbeiter von RocVin, wir wollen weiter mit Euch fahren, wir übernehmen Euch", fordert deshalb Betriebsrat Eberschulz. Die BwFuhrpark teilt dazu auf rbb-Anfrage mit: "Die konkreten Beschäftigungsstrukturen werden derzeit noch ermittelt und stehen noch nicht fest." Dabei werden die RocVin-Fahrer schon in zwei Monaten gekündigt - und hängen immer noch in der Luft.

Auch auf alleinerziehende Familienväter will BwFuhrpark offenbar wenig Rücksicht nehmen. Michael Krebel berichtet, dass er bei RocVin ausschließlich Frühschichten fährt, damit er sich am Nachmittag um seinen Sohn kümmern kann. Die Bundeswehr wirbt zwar inzwischen damit, ein familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein. Beim Bewerbungsgespräch bekam Krebel aber zu hören, "dass ich - so wie jeder andere auch - Früh- Spät- und Nachtschichten arbeiten muss." Die BwFuhrpark teilt dazu mit, dass persönliche Dienstplan-Wünsche "wie bei anderen Unternehmen auch" Berücksichtigung finden. Allerdings müsse man "die vertraglich geschuldete Leistung auch zu wirtschaftlichen Bedingungen erbringen."



Verdi-Landeschefin Susanne Stumpenhusen erwartet, dass die Berliner Bundestagsabgeordneten sich für die Fahrer einsetzen.

Was tun während der sitzungsfreien Zeit?

Die Vorgaben der Politik, deutet BwFuhrpark damit offenbar an, ließen dem Unternehmen wenig Spielraum. Tatsächlich gibt es ein Grundproblem, mit dem wohl jeder Auftragnehmer zu kämpfen hätte. Die Bundestagsabgeordneten haben im Schnitt nur zwei Sitzungswochen pro Monat. "Die übrigen beiden Wochen können die Fahrer ja schlecht fürs Rumsitzen bezahlt werden", räumt ein RocVin-Fahrer, der ungenannt bleiben will, ein. RocVin konnte hier nachbessern, indem es nach und nach andere Fahr-Aufträge bekam, vom Bundeskanzleramt etwa oder anderen Bundesministerien. Dadurch waren mehr Vollzeit-Stellen möglich. Diese Fahr-Aufträge behält RocVin jedoch, wird sie künftig unter anderem Namen ausführen.

Die BwFuhrpark muss nun zusehen, wie sie ihre Fahrer in den sitzungsfreien Wochen beschäftigen kann. Eine vertrackte Situation - allerdings hatten die Beteiligten auch über ein Jahr Zeit, eine Lösung zu finden. Verdi-Chefin Susanne Stumpenhusen findet es "unsäglich", dass das noch nicht passiert ist. Sie hat nun die Berliner Bundestagsabgeordneten gebeten, sich der Sache anzunehmen. "Wir erwarten natürlich, dass die uns unterstützen, dass sie sich dafür einsetzen, dass Bewegung reinkommt", sagt Stumpenhusen. "Denn zum 30.6. sind die Fahrer alle ihren Job los, und die wollen eine Perspektive haben."